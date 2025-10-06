Actions collectives au Canada : à l'avant-plan des litiges pharmaceutiques (Video)

Pourquoi les actions collectives dans le secteur pharmaceutique sont-elles si différentes au Canada et aux États-Unis?

La plus récente vidéo de notre groupe de litiges et d'actions collectives présente les principales différences procédurales, les nouveaux risques législatifs et les stratégies de défense créatives qui façonnent actuellement les litiges pharmaceutiques au Canada. Qu'il s'agisse d'obtenir une autorisation d'exercer une action collective ou d'actions gouvernementales, nous examinons ce qui change et ce que les entreprises doivent surveiller.

