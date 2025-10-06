ARTICLE
6 October 2025

Actions collectives au Canada : à l'avant-plan des litiges pharmaceutiques (Video)

FF
Fasken (French)

Contributor

Fasken (French) logo
Explore Firm Details
Pourquoi les actions collectives dans le secteur pharmaceutique sont-elles si différentes au Canada et aux États-Unis?
Canada Litigation, Mediation & Arbitration
J. Alexandra MacCarthy,Zohaib Maladwala, and Mirna Kaddis

Pourquoi les actions collectives dans le secteur pharmaceutique sont-elles si différentes au Canada et aux États-Unis?

La plus récente vidéo de notre groupe de litiges et d'actions collectives présente les principales différences procédurales, les nouveaux risques législatifs et les stratégies de défense créatives qui façonnent actuellement les litiges pharmaceutiques au Canada. Qu'il s'agisse d'obtenir une autorisation d'exercer une action collective ou d'actions gouvernementales, nous examinons ce qui change et ce que les entreprises doivent surveiller.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of J. Alexandra MacCarthy
J. Alexandra MacCarthy
Photo of Zohaib Maladwala
Zohaib Maladwala
Photo of Mirna Kaddis
Mirna Kaddis
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More