McCarthy Tétrault LLP provides a broad range of legal services, advising on large and complex assignments for Canadian and international interests. The firm has substantial presence in Canada’s major commercial centres and in New York City, US and London, UK.

Tout au long de l'année 2024, le gouvernement fédéral a poursuivi sa réforme du régime fiscal canadien, qui a grandement changé par rapport à ce qu'il était il y a seulement quelques années. Il a proposé d'autres changements législatifs. Cela dit, en raison de la prorogation du Parlement et de l'imminence d'élections fédérales, une incertitude plane autour de nombreuses initiatives – comme l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, l'élargissement du crédit d'impôt à l'investissement dans l'économie propre et les nouveaux pouvoirs de vérification de l'ARC – dont l'application se heurte à d'importants obstacles.

Pour mieux faire face à cette incertitude et assurer une planification efficace pour 2025, nous avons rédigé la publication Perspectives fiscales : Résumé de 2024 et aperçu de 2025, qui analyse les modifications fiscales qui auront une incidence sur l'impôt sur le revenu, la taxe à la consommation, ainsi que sur les différends et les litiges fiscaux, afin que vous puissiez mieux vous préparer et que vous sachiez à quoi vous attendre en matière de fiscalité canadienne.

Rédigée par des membres de notre groupe national de droit fiscal, cette publication couvre de nombreux sujets pour aider les entreprises canadiennes et étrangères Suvrant dans divers secteurs :

Développements et perspectives en matière de législation de l'impôt sur le revenu Augmentation du taux d'inclusion des gains en capital et augmentation de l'exonération cumulative des gains en capital Pilier Deux — LIMM et mise à jour des instructions administratives concernant les Règles GloBE de l'OCDE Crédits d'impôt à l'investissement dans l'économie propre Règles de déclaration des fiducies et Propositions du 12 août visant les simples fiducies Impôt minimum de remplacement Fiducies collectives des employés Retenue d'impôt des fournisseurs de services non-résidents Modifications concernant les logements construits expressément pour la location visant la déduction pour amortissement et les règles RDEIF Autres propositions de l'Énoncé économique de l'automne

Développements et perspectives en matière de la taxe à la consommation Entrée en vigueur de la Loi de la taxe sur les services numériques du Canada Congé de TPS/TVH pour les Fêtes de 2024

Développements et perspectives en matière de litiges et contentieux fiscaux Nouveaux pouvoirs de vérification proposés pour l'ARC Affaires relatives à l'impôt sur le revenu Affaires concernant la TPS/TVH



Voici un extrait :

La prorogation du Parlement sème donc le doute quant à savoir si la proposition du Budget de 2024 d'augmenter le taux d'inclusion des gains en capital de 1/2 à 2/3 pour les gains en capital réalisés le ou après le 25 juin 2024 (et les propositions connexes) sera un jour déposée à nouveau et adoptée en tant que loi. L'introduction du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre et du crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques ayant été proposée est elle aussi menacée. En outre, on peut se demander si les propositions visant à étendre les biens admissibles au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres, au crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres et au crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre seront retenues. À l'heure actuelle, on ne sait pas si ces propositions seront adoptées dans le cadre de la prochaine session du Parlement ou si elles auront un jour force de loi. Cette incertitude est d'autant plus grande que 2025 est une année d'élections fédérales au Canada et qu'il est possible qu'un parti différent de celui qui était au pouvoir au moment où ces propositions ont été introduites forme le prochain gouvernement. Nous avons inclus une discussion sur ces propositions ci-après.

Cet article donne un aperçu des principaux développements législatifs et judiciaires en matière de fiscalité canadienne en 2024, et se penche sur les importants changements en matière de fiscalité canadienne attendus pour 2025. Cet article ne se veut pas exhaustif, mais vise plutôt à mettre en évidence les développements que nous considérons comme les plus significatifs pour un grand nombre de nos clients. Cet article décrit les modifications fiscales proposées qui pourraient être touchées par la prorogation du Parlement et un éventuel changement de gouvernement (y compris celles mentionnées ci-dessus). Comme nous l'avons déjà indiqué, il existe actuellement une grande incertitude quant à l'adoption de ces mesures fiscales proposées et les contribuables canadiens y seront confrontés tout au long de 2025. Il sera donc important de suivre attentivement l'évolution de ces mesures proposées au fur et à mesure que l'année avance et que la situation au Parlement s'éclaircit.

To view the original article click here

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.