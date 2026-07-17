Le Congrès du Jeune Barreau de Québec (JBQ) aura lieu les 19 et 20 mars 2026 au Manoir du Lac Delage, à Québec. Nos associés Jean-Philippe Beaudry, Xavier Hamel et Joanie Proteau y présenteront, le jeudi 19 mars, une conférence intitulée Négocier efficacement : ce que l’expérience ne vous apprend pas à l’école. Ils traiteront des points de vigilance et des réflexes préventifs essentiels dans le cadre de la négociation et du règlement des différends, en plus de discuter des meilleures pratiques pour sécuriser les étapes d’une négociation et limiter les risques professionnels.

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Le Congrès du Jeune Barreau de Québec (JBQ) aura lieu les 19 et 20 mars 2026 au Manoir du Lac Delage, à Québec.

Nos associés Jean-Philippe Beaudry, Xavier Hamel et Joanie Proteau y présenteront, le jeudi 19 mars, une conférence intitulée Négocier efficacement : ce que l’expérience ne vous apprend pas à l’école. Ils traiteront des points de vigilance et des réflexes préventifs essentiels dans le cadre de la négociation et du règlement des différends, en plus de discuter des meilleures pratiques pour sécuriser les étapes d’une négociation et limiter les risques professionnels.

Le vendredi 20 mars, notre associé Samuel Gagnon coanimera un dîner-causerie intitulé Les bonnes pratiques en début de carrière. Cette activité réunit trois avocats qui partageront les expériences qu’ils ont vécues en début de carrière, et qui aborderont des réalités bien concrètes de la pratique. Une discussion ouverte pour prendre du recul, normaliser les défis du début de la pratique et repartir avec des pistes concrètes pour la suite.

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