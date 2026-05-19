Jusqu'Où Peut-On Exagérer Dans La Publicité ? (Épisode 2) (Video)

Dans ce deuxième épisode de notre format cas pratiques, nous revenons sur une situation réelle : une entreprise de boissons énergisantes souhaitant diffuser un spot télévisé avec le slogan "une boisson indispensable". Une consultation menée... 24h avant la sortie du spot.

Au programme :

Ce que dit la jurisprudence française sur l'hyperbole publicitaire

L'exemple de la Cour de cassation sur les valises et le bulldozer

La distinction clé entre un superlatif général (toléré) et une qualité précise (à prouver) Pourquoi un seul mot peut changer l'analyse juridique

La jurisprudence est globalement favorable aux caricatures et jeux de mots — à condition de rester dans le registre du général.

Dès qu'on attribue une qualité précise à un produit, les règles changent.

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Épisode 1 déjà disponible sur la chaîne: