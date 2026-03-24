Hanoi Media Group interviewt Rechtsanwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann über die jüngsten Wahlen in Vietnam und den Aktionsplan für die neu gewählten Führungskräfte

Die jüngst erfolgreich durchgeführten Wahlen markieren einen entscheidenden Moment für die sozioökonomische Entwicklung Vietnams. Mit dem Eintritt in diese neue Ära der Entwicklung konzentrieren sich meine Erwartungen an die neu gewählte Führung stark auf schnelle und entschlossene Maßnahmen in zwei zentralen Bereichen der Wirtschaftsführung und Rechtsreform.

Erstens muss die unmittelbare Priorität darin bestehen, die strengen regulatorischen Hausaufgaben abzuschließen, die erforderlich sind, um Vietnams Aufstieg zum Status Emerging Market" durch FTSE Russell im September zu sichern. Dieses Upgrade ist nicht nur ein prestigeträchtiger Meilenstein, sondern ein entscheidender Katalysator für die Anziehung erheblicher institutioneller Auslandsinvestitionen. Um dies zu erreichen, müssen die Führungskräfte die Umsetzung von Reformen zur Markt¬zugänglichkeit beschleunigen. Dazu gehört die endgültige Lösung von Vorfinanzierungsengpässen für ausländische Investoren sowie die Fertigstellung von Clearing-Mechanismen – aufbauend auf wichtigen Vorschriften wie dem Rundschreiben 08/2026/TT-BTC. Der Nachweis eines nahtlosen, transparenten Handelsumfelds ist genau die Maßnahme, die erforderlich ist, um die Ziellinie zu erreichen.

Zweitens muss die Regierung den aktiven und transparenten Informationsaustausch in Bezug auf die EU-Steuerkonformität priorisieren, um die strenge Frist im Oktober 2026 einzuhalten. Mit der Vertiefung der globalen wirtschaftlichen Integration Vietnams ist die Angleichung unserer Steuertransparenz und grenzüberschreitenden Informationsaustauschprotokolle an europäische Standards absolut unerlässlich. Die Implementierung robuster Mechanismen für diesen Austausch erfüllt wichtige internationale Verpflichtungen und schützt die enormen Fortschritte, die wir im Rahmen internationaler Handelsabkommen erzielt haben.

Durch die erfolgreiche Bewältigung dieser bevorstehenden Meilensteine im September und Oktober wird die neue Führung sofort ihr Engagement für moderne, transparente Regierungsführung unter Beweis stellen. Diese gezielten Maßnahmen werden das internationale Vertrauen stärken und Vietnams Position als erstklassiges, rechtlich solides Ziel für globale Investoren festigen.

Bitte zögern Sie nicht, Dr. Oliver Massmann unter omassmann@duanemorris.com zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben oder weitere Details zu den oben genannten Punkten erfahren möchten. Dr. Oliver Massmann ist Generaldirektor von Duane Morris Vietnam LLC.

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