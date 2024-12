Novo Visto Verde Do Brasil (New Green Visa For Brazil) | #MobilityMinute (Video)

Neste Mobility Minute, a Sócia Diana Quintas explora a proposta de Visto Verde do Brasil, com lançamento previsto para os próximos meses. Se aprovada, esta iniciativa marcará o primeiro programa do mundo especificamente destinado a atrair profissionais estrangeiros associados à sustentabilidade. Procura incentivar não apenas os investidores, mas também empresas interessadas em interagir com os setores da economia verde.

In this Mobility Minute, Partner Diana Quintas explores Brazil's proposed Green Visa, anticipated to launch in the coming months. If approved, this initiative will mark the world's first program specifically aimed at attracting foreign professionals associated with sustainability. It seeks to incentivize not only investors but also companies interested in engaging with green economy sectors.

