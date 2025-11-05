ARTICLE
5 November 2025

STJ estende execução ao cônjuge no regime de comunhão parcial

KL
Koury Lopes Advogados

Contributor

Koury Lopes Advogados logo
Brazil Wealth Management
Ana Carolina Penido,Julia Alonso, and Pedro Dalda
Decisão do STJ reconhece a responsabilidade solidária do cônjuge por dívidas contraídas durante o casamento sob o regime de comunhão parcial de bens

A Terceira Turma do STJ, por meio de acórdão proferido no REsp 2.195.589, reconheceu a possibilidade de inclusão do cônjuge no polo passivo de execução de título extrajudicial, mesmo que o cônjuge não tenha assinado ou participado diretamente do negócio jurídico, desde que a dívida tenha sido contraída durante o casamento sob o regime de comunhão parcial de bens.

A Corte entendeu que há presunção absoluta de esforço comum do casal para a aquisição do patrimônio, ainda que registrado em nome de apenas um deles, bem como consentimento recíproco para a prática de determinados atos em benefício da economia doméstica, tornando ambos os cônjuges solidariamente responsáveis.

O recente julgamento do STJ é relevante porque, até então, prevalecia o entendimento de proteção da meação do cônjuge do devedor, já que se entendia que o cônjuge não havia contraído a dívida, salvo prova em contrário. Com a nova posição, presume-se que a obrigação foi contraída em benefício da família, cabendo ao cônjuge demonstrar que isso não ocorreu.

Confira-se trecho do acórdão do STJ: "É estabelecida, assim, uma presunção absoluta de consentimento recíproco de forma que, independentemente de quem tenha contraído a despesa, ambos respondem por ela".

Implicações Práticas:

  • O patrimônio comum do casal pode responder por obrigações assumidas individualmente por um dos cônjuges, salvo prova de que a dívida não reverteu em benefício da família.
  • O cônjuge incluído na execução tem o direito de apresentar defesa, demonstrando que determinados bens não devem ser atingidos ou que a obrigação não beneficiou o núcleo familiar.
  • A análise sobre eventual penhora de bens, inclusive meação ou empresa individual, será realizada pelo juízo competente, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Recomendação

Diante desse entendimento, reforçamos a importância de uma gestão patrimonial criteriosa e da documentação adequada de operações realizadas durante o casamento. A transparência e o registro do destino dos recursos são essenciais para proteger o patrimônio individual e familiar.

Authors
Photo of Ana Carolina Penido
Ana Carolina Penido
Photo of Julia Alonso
Julia Alonso
Photo of Pedro Dalda
Pedro Dalda
