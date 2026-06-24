Brasília Em Pauta - Edição Nº 244

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PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Prezados e prezadas,

O “Brasília em Pauta” é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Em caso de interesse por algum assunto listado abaixo, favor enviar um e-mail para nossa equipe.

Boa leitura!

Atenciosamente,

Equipe de Contencioso, Brasília

Leia abaixo um resumo dos principais assuntos:

Sessões de 15/06/2026 a 19/06/2026.

Administrativo

ADI 7.156 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 2º da Lei n.º 14.230/2021, nos pontos em que altera ou insere disposições na Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa).

Anticorrupção e Compliance

TC 025.551/2014-0 (TCU): recursos de reconsideração em tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidades e prejuízos identificados na aquisição da refinaria de Pasadena.

recursos de reconsideração em tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidades e prejuízos identificados na aquisição da refinaria de Pasadena. TC 041.224/2018-3 (TCU): auditoria por amostragem em processos de prorrogação antecipada de contratos do setor portuário.

Civil

RE 1.037.396 (STF): embargos de declaração no recurso extraordinário que fixou a tese de reconhecimento da inconstitucionalidade parcial e progressiva do art. 19 do Marco Civil da Internet, que discute a imposição de condição para a responsabilização civil de provedor de internet, websites e gestores de aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos de terceiros.

embargos de declaração no recurso extraordinário que fixou a tese de reconhecimento da inconstitucionalidade parcial e progressiva do art. 19 do Marco Civil da Internet, que discute a imposição de condição para a responsabilização civil de provedor de internet, websites e gestores de aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos de terceiros. RE 1.057.258 (STF): embargos de declaração no recurso extraordinário que fixou a tese de reconhecimento da inconstitucionalidade parcial e progressiva do art. 19 do Marco Civil da Internet, que discute o dever de empresa hospedeira de sítio na internet fiscalizar o conteúdo publicado e de retirá-lo do ar quando considerado ofensivo, sem intervenção do Judiciário.

embargos de declaração no recurso extraordinário que fixou a tese de reconhecimento da inconstitucionalidade parcial e progressiva do art. 19 do Marco Civil da Internet, que discute o dever de empresa hospedeira de sítio na internet fiscalizar o conteúdo publicado e de retirá-lo do ar quando considerado ofensivo, sem intervenção do Judiciário. REsp 1.894.973 (STJ): recurso especial que visa definir o alcance da exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos.

recurso especial que visa definir o alcance da exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos. REsp 2.005.469 (STJ): recurso especial que visa discutir (i) a possibilidade de redirecionamento da execução a pessoa jurídica de direito público, em razão da insolvência de concessionária de serviço público, ainda que aquela não tenha participado da fase de conhecimento e não conste do título executivo judicial; e (ii) o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para fins de redirecionamento da execução contra o ente público.

Consumidor

ADC 91 (STF): ação declaratória de constitucionalidade que objetiva a declaração da constitucionalidade do art. 10, parágrafo primeiro, da Lei Federal n.º 12.965/2014 em face do art. 5º, incisos, X, XII e LXXIX da Constituição Federal, os quais garantem o direito à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, do sigilo das comunicações e dá à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.

Energia e Infraestrutura

ADI 3.596 (STF): ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada em face de dispositivos da Lei n.º 9.478/1997, na qual se dispõe sobre a política energética nacional e as atividades relativas ao monopólio do petróleo.

ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada em face de dispositivos da Lei n.º 9.478/1997, na qual se dispõe sobre a política energética nacional e as atividades relativas ao monopólio do petróleo. TC 024.132/2025-0 (TCU): processo de desestatização em que se acompanha leilão para a concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica, abrangendo, em dez lotes e quatro sublotes, obras nos estados da Bahia, Sergipe, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais Paraná, Santa Catarina, Ceará e São Paulo.

processo de desestatização em que se acompanha leilão para a concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica, abrangendo, em dez lotes e quatro sublotes, obras nos estados da Bahia, Sergipe, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais Paraná, Santa Catarina, Ceará e São Paulo. TC 018.745/2025-3 (TCU): auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras 2026, com o objetivo de examinar edital de concorrência visando à construção do Porto de Manaus Moderna.

auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras 2026, com o objetivo de examinar edital de concorrência visando à construção do Porto de Manaus Moderna. TC 008.289/2025-5 (TCU): acompanhamento, na modalidade operacional, das ações relacionadas ao 2º Leilão de Reserva de Capacidade de Energia Elétrica (LRCAP 2026).

acompanhamento, na modalidade operacional, das ações relacionadas ao 2º Leilão de Reserva de Capacidade de Energia Elétrica (LRCAP 2026). TC 017.900/2017-4 (TCU): tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidades em contratos de operação do navio sonda Vitória 10.000.

tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidades em contratos de operação do navio sonda Vitória 10.000. TC 039.356/2019-1 (TCU): processo de desestatização em que se acompanham dos atos e procedimentos preparatórios para a subconcessão do trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste EF 334 (FIOL) entre Caetité/BA e Ilhéus/BA. Avaliação da necessidade de realização de fiscalização sobre as alterações realizadas na modelagem econômico-financeira da subconcessão após a prolação de acórdão de mérito e sobre os efeitos da não implementação de recomendações expedidas por meio da referida deliberação.

Trabalhista

PL 1.838/2026 (Câmara dos Deputados): projeto de lei que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e outras leis, para dispor sobre a redução da duração normal do trabalho e sobre o descanso semanal remunerado dos trabalhadores que especifica.

Tributário e Financeiro

ADI 7.779 (STF): ação declaratória de inconstitucionalidade em face dos arts. 149, II, "b" e "c", § 1º, e art. 150, IV, § 1º, ambos da Lei Complementar n.º 214/2025, que disciplinam, em suma, a alíquota do IBS e da CBS, e tratam dos critérios e requisitos para a venda de automóveis a pessoas com deficiência física, visual, auditiva ou mental, ou a pessoas com transtorno do espectro autista.

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