Brasília em Pauta - Edição Nº 234

O “Brasília em Pauta” é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas da União, bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

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PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

O “Brasília em Pauta” é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Leia abaixo um resumo dos principais assuntos:

Sessões de 06/04/2026 a 10/04/2026.

Administrativo

ADPF 1183 (STF): arguição de descumprimento de preceito fundamental em face da Instrução Normativa n.º 91/2022, do Tribunal de Contas da União, que institui procedimentos de solução consensual de controvérsias relevantes e prevenção de conflitos afetos a órgãos e entidades da Administração Pública Federal.

Energia e Infraestrutura

TC 024.992/2024-0 (TCU): solicitação de solução consensual para resolução de controvérsias relativas a contrato de concessão referente ao corredor logístico que conecta Brasília, Goiânia, Uberlândia, Uberaba e Belo Horizonte.

solicitação de solução consensual para resolução de controvérsias relativas a contrato de concessão referente ao corredor logístico que conecta Brasília, Goiânia, Uberlândia, Uberaba e Belo Horizonte. TC 008.317/2025-9 (TCU): representação sobre possíveis irregularidades no andamento do Leilão da 8ª Rodada de Disponibilidade de Áreas.

representação sobre possíveis irregularidades no andamento do Leilão da 8ª Rodada de Disponibilidade de Áreas. TC 007.655/2023-1 (TCU): processo de desestatização em que se acompanha a primeira prorrogação de autorizações de uso de radiofrequências nas faixas de 1.800 MHz, 1.900 MHz e 2.100 MHz para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP).

processo de desestatização em que se acompanha a primeira prorrogação de autorizações de uso de radiofrequências nas faixas de 1.800 MHz, 1.900 MHz e 2.100 MHz para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). TC 007.832/2025-7 (TCU): auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar o processo de análise das propostas de criação de Zonas de Processamento de Exportação (ZPE) e de aprovação dos projetos de empresas interessadas em se instalar nessas zonas especiais.

auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar o processo de análise das propostas de criação de Zonas de Processamento de Exportação (ZPE) e de aprovação dos projetos de empresas interessadas em se instalar nessas zonas especiais. TC 024.675/2024-5 (TCU): processo de desestatização em que examina arrendamento portuário da área denominada SUA01, localizada no Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros - Porto de Suape, no município de Ipojuca/PE.

processo de desestatização em que examina arrendamento portuário da área denominada SUA01, localizada no Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros - Porto de Suape, no município de Ipojuca/PE. TC 023.213/2015-9 (TCU): auditoria, no âmbito do Fiscobras 2016, tendo como objeto as obras de implantação da BR-235/PI, km 0,0 - km 150,70.

Trabalhista

ADC 80 (STF): ação declaratória de constitucionalidade proposta com o objetivo de obter pronunciamento do STF sobre a constitucionalidade dos §§ 3º e 4º do art. 790 da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzidos pela Lei n.º 13.467/2017, especificamente quanto à exigência de comprovação da insuficiência de recursos para a concessão do benefício da justiça gratuita, com base em critério objetivo de renda.

Tributário e Financeiro

ADI 7324 (STF): embargos de declaração opostos no âmbito de ação direta de inconstitucionalidade proposta em face da Lei n.º 14.385/2022, que conferiu à ANEEL competência para destinar aos usuários de energia elétrica, no âmbito de política tarifária, os valores decorrentes de repetição de indébito tributário das distribuidoras.

embargos de declaração opostos no âmbito de ação direta de inconstitucionalidade proposta em face da Lei n.º 14.385/2022, que conferiu à ANEEL competência para destinar aos usuários de energia elétrica, no âmbito de política tarifária, os valores decorrentes de repetição de indébito tributário das distribuidoras. TC 007.832/2025-7 (TCU): auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar o processo de análise das propostas de criação de Zonas de Processamento de Exportação (ZPE) e de aprovação dos projetos de empresas interessadas em se instalar nessas zonas especiais.

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