Brasília Em Pauta - Edição Nº 224

O "Brasília em Pauta" é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF)...

Article Insights

Luís Inácio Lucena Adams’s articles from Mayer Brown are most popular: within Litigation and Mediation & Arbitration topic(s)

in South America

in South America Mayer Brown are most popular: within Wealth Management topic(s)

Prezados e prezadas,

O “Brasília em Pauta” é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Em caso de interesse por algum assunto listado abaixo, favor enviar um e-mail para nossa equipe.

Boa leitura!

Atenciosamente,

Equipe de Contencioso, Brasília

Leia abaixo um resumo dos principais assuntos:

Sessões de 08/12/2025 a 12/12/2025.

Administrativo

TC 011.116/2025-0 (TCU): solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria para apurar a legalidade, legitimidade, economicidade e eficiência das contratações públicas realizadas no âmbito da organização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

Anticorrupção e Compliance

TC 022.543/2017-1 (TCU): representação a respeito de supostas irregularidades nos financiamentos e operações de apoio financeiro aos grupos privados controladores da operadora de telefonia Oi S/A.

representação a respeito de supostas irregularidades nos financiamentos e operações de apoio financeiro aos grupos privados controladores da operadora de telefonia Oi S/A. TC 009.123/2025-3 (TCU): representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no âmbito de termo de fomento que visa a retirada de resíduos sólidos da Terra Indígena Yanomami e Yekwana, em Roraima, além de termo de fomento que objetiva implementar ações integradas para gestão sustentável de resíduos sólidos na Terra Indígena Yanomami e em cooperativas de catadores de Boa Vista.

Constitucional

Proposta de Emenda à Constituição nº. 48/2023 (Senado Federal): proposta de emenda à Constituição que altera o §1º do art. 231 da Constituição Federal para definir marco temporal de demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas.

proposta de emenda à Constituição que altera o §1º do art. 231 da Constituição Federal para definir marco temporal de demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. ADC 87 (STF): ação declaratória de constitucionalidade em favor da integralidade da Lei nº. 14.701/2023, que regulamenta o art. 231 da Constituição Federal, para dispor sobre o reconhecimento, a demarcação, o uso e a gestão de terras indígenas; e altera outras normas.

Energia e Infraestrutura

ADI 7385 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 3º, III, “a” e “b”, da Lei n.º 14.1822021, a partir dos quais a União, uma vez concluído o processo de desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) e alterado o estatuto social, manteve cerca de 42% das ações ordinárias da sociedade empresária ao mesmo tempo que teve reduzido o direito de exercício de voto a menos de 10% do capital votante, em apontada ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência da Administração Pública, bem como ao direito de propriedade da União.

ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 3º, III, “a” e “b”, da Lei n.º 14.1822021, a partir dos quais a União, uma vez concluído o processo de desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) e alterado o estatuto social, manteve cerca de 42% das ações ordinárias da sociedade empresária ao mesmo tempo que teve reduzido o direito de exercício de voto a menos de 10% do capital votante, em apontada ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência da Administração Pública, bem como ao direito de propriedade da União. TC 009.367/2022-5 (TCU): processo de desestatização no qual se acompanha o arrendamento portuário do terminal Tecon Santos 10, localizado no Porto Organizado de Santos/SP.

processo de desestatização no qual se acompanha o arrendamento portuário do terminal Tecon Santos 10, localizado no Porto Organizado de Santos/SP. TC 019.336/2017-9 (TCU): acompanhamento para avaliar a regularidade da venda de 90% da participação da Petrobras na Nova Transportadora do Sudeste S.A.

Seguros

REsp 2.178.751 (STJ): recurso especial que visa definir a possibilidade, ou não, de se excluir da cobertura securitária os danos decorrentes de vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e vinculados ao FCVS.

recurso especial que visa definir a possibilidade, ou não, de se excluir da cobertura securitária os danos decorrentes de vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e vinculados ao FCVS. REsp 2.153.672 (STJ): recurso especial que visa definir a possibilidade, ou não, de o plano de saúde limitar ou recusar a cobertura de terapia multidisciplinar prescrita ao paciente com transtorno global do desenvolvimento.

Tributário e Financeiro

ADI 7755 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face das Cláusulas Primeira e Terceira do Convênio CONFAZ 100/97 e do art. 9º, §1º, inciso XI, da Emenda Constitucional n.132/2023, que promoveu regime diferenciado de tributação aos insumos agropecuários.

ação direta de inconstitucionalidade em face das Cláusulas Primeira e Terceira do Convênio CONFAZ 100/97 e do art. 9º, §1º, inciso XI, da Emenda Constitucional n.132/2023, que promoveu regime diferenciado de tributação aos insumos agropecuários. REsp 2.025.997 (STJ): recurso especial que visa definir se a cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto estava suficientemente disciplinada na Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº. 190/2022.

recurso especial que visa definir se a cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto estava suficientemente disciplinada na Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº. 190/2022. REsp 2.119.311 (STJ): recurso especial que visa definir se é possível, ou não, excluir o ICMS, o PIS e a COFINS da base de cálculo do IPI, a partir do conceito de 'valor da operação' inserto no art. 47, II, a, do Código Tributário Nacional; e no art. 14, II, da Lei nº. 4.502/1964.

recurso especial que visa definir se é possível, ou não, excluir o ICMS, o PIS e a COFINS da base de cálculo do IPI, a partir do conceito de 'valor da operação' inserto no art. 47, II, a, do Código Tributário Nacional; e no art. 14, II, da Lei nº. 4.502/1964. REsp 2.151.903 (STJ): recurso especial que visa definir se as contribuições PIS/COFINS compõem a base de cálculo do IRPJ/CSLL, quando apurados na sistemática do lucro presumido.

recurso especial que visa definir se as contribuições PIS/COFINS compõem a base de cálculo do IRPJ/CSLL, quando apurados na sistemática do lucro presumido. REsp 2.175.094 (STJ): recurso especial que visa definir se a prerrogativa do fisco de arbitrar a base de cálculo do ITCMD decorre diretamente do CTN ou está sujeita às normas específicas da Unidade da Federação.

Visit us at mayerbrown.com

Mayer Brown is a global services provider comprising associated legal practices that are separate entities, including Mayer Brown LLP (Illinois, USA), Mayer Brown International LLP (England & Wales), Mayer Brown (a Hong Kong partnership) and Tauil & Chequer Advogados (a Brazilian law partnership) and non-legal service providers, which provide consultancy services (collectively, the "Mayer Brown Practices"). The Mayer Brown Practices are established in various jurisdictions and may be a legal person or a partnership. PK Wong & Nair LLC ("PKWN") is the constituent Singapore law practice of our licensed joint law venture in Singapore, Mayer Brown PK Wong & Nair Pte. Ltd. Details of the individual Mayer Brown Practices and PKWN can be found in the Legal Notices section of our website. "Mayer Brown" and the Mayer Brown logo are the trademarks of Mayer Brown.

© Copyright 2025. The Mayer Brown Practices. All rights reserved.

This Mayer Brown article provides information and comments on legal issues and developments of interest. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.