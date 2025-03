Brasília Em Pauta – Edição Nº 190

Mayer Brown is a distinctively global law firm, uniquely positioned to advise the world’s leading companies and financial institutions on their most complex deals and disputes. We have deep experience in high-stakes litigation and complex transactions across industry sectors, including our signature strength, the global financial services industry.

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Sessões de 10/03/2025 a 14/03/2025.

Administrativo

TC 033.444/2023-4 (TCU): solicitação de Solução Consensual sobre controvérsia envolvendo o contrato de concessão da Rodovia Eco 101 para exploração de 478,7 km da Rodovia BR 101 no estado do Espírito Santo.

solicitação de Solução Consensual sobre controvérsia envolvendo o contrato de concessão da Rodovia Eco 101 para exploração de 478,7 km da Rodovia BR 101 no estado do Espírito Santo. TC 006.626/2024-6 (TCU): acompanhamento para avaliar as ações governamentais relacionadas aos contratos de concessões ferroviárias com prazo de vigência próximo do fim.

acompanhamento para avaliar as ações governamentais relacionadas aos contratos de concessões ferroviárias com prazo de vigência próximo do fim. TC 021.567/2023-9 (TCU): fiscalização de desestatização da primeira prorrogação das autorizações de uso de radiofrequências das subfaixas de 1.900 MHz e de 2.100 MHz para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas regiões I, II e III do Plano Geral de Autorizações (PGA) do SMP.

fiscalização de desestatização da primeira prorrogação das autorizações de uso de radiofrequências das subfaixas de 1.900 MHz e de 2.100 MHz para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas regiões I, II e III do Plano Geral de Autorizações (PGA) do SMP. REsp 1.953.046 (STJ): recurso especial que visa definir o termo inicial dos juros e da correção monetária da multa civil prevista na Lei de Improbidade Administrativa, isto é, se devem ser contados a partir do trânsito em julgado, da data do evento danoso ou de outro marco processual.

recurso especial que visa definir o termo inicial dos juros e da correção monetária da multa civil prevista na Lei de Improbidade Administrativa, isto é, se devem ser contados a partir do trânsito em julgado, da data do evento danoso ou de outro marco processual. REsp 2.147.578 (STJ): recurso especial que visa definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1º, § 1º, da Lei n.º 9.873/1999 quando o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, estiver paralisado por mais de 3 anos.

Ambiental

ADI 6200 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei n.º 20.514/2019, do Estado de Goiás, que autoriza, para fins exclusivos de exportação, a extração e o beneficiamento do amianto da variedade crisotila no referido estado membro.

ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei n.º 20.514/2019, do Estado de Goiás, que autoriza, para fins exclusivos de exportação, a extração e o beneficiamento do amianto da variedade crisotila no referido estado membro. Projeto de Lei n.º 6969/2013 (Câmara dos Deputados): projeto de lei para instituir a Política Nacional para a Conservação e o Uso Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro (PNCMar).

Anticorrupção e Compliance

TC 007.142/2018-8 (TCU): pedido de reexame contra acórdão por intermédio do qual foram emitidas determinações, recomendações e ciências à recorrente e foi firmado entendimento em representação autuada para apurar possíveis pagamentos irregulares a título de participação nos lucros ou resultados (PLR) a empregados e dirigentes de estatais não dependentes do Tesouro Nacional.

Constitucional

ADI 5728 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face (i) da Emenda Constitucional n.º 96/2017, a qual acrescentou o § 7º ao art. 225 para explicitar que não serão consideradas cruéis as práticas desportivas em que se utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos; e (ii) da expressão "vaquejada" constante dos arts. 1º, 2º e 3º da Lei n.º 13.364/2016, que eleva esta prática à condição de patrimônio cultural imaterial brasileiro, e da expressão "as vaquejadas" presente no art. 1º, parágrafo único, da Lei n.º 10.220/2001, que equipara peão praticante desta atividade a atleta profissional.

Energia e Infraestrutura

TC 014.756/2018-8 (TCU): auditoria, no âmbito do Fiscobras 2018, com o objetivo de avaliar a contratação e execução das obras de implantação e pavimentação da Rodovia BR-135/BA, no segmento de Cocos/BA até a divisa com o Estado de Minas Gerais, dos quilômetros 443,9 a 466,8 (trecho de 22,9 km).

auditoria, no âmbito do Fiscobras 2018, com o objetivo de avaliar a contratação e execução das obras de implantação e pavimentação da Rodovia BR-135/BA, no segmento de Cocos/BA até a divisa com o Estado de Minas Gerais, dos quilômetros 443,9 a 466,8 (trecho de 22,9 km). TC 027.028/2018-6 (TCU): pedido de reexame contra acórdão por meio do qual foram emitidas recomendações, ciências e alerta em acompanhamento realizado para analisar o processo de tomada de contas final da concessão do Porto de Imbituba/SC.

Imobiliário

REsp 2.008.542 (STJ): recurso especial que visa definir os limites da responsabilidade do corretor de imóveis ou da sociedade intermediadora da compra e venda por danos causados ao consumidor, em razão do descumprimento, pela construtora/incorporadora, de obrigação relativa à entrega de empreendimento imobiliário, prevista no contrato de promessa de compra e venda.

Tributário e Financeiro

ADI 5465 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face dos arts. 1º a 4º da Lei n.º 14.946/2013, do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS de qualquer empresa que faça uso direto ou indireto de trabalho escravo ou em condições análogas.

ação direta de inconstitucionalidade em face dos arts. 1º a 4º da Lei n.º 14.946/2013, do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS de qualquer empresa que faça uso direto ou indireto de trabalho escravo ou em condições análogas. REsp 1.959.212 (STJ): recurso especial que visa definir se há responsabilidade tributária solidária e legitimidade passiva do credor fiduciário na execução fiscal em que se cobra IPTU de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária.

