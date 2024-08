Sócio de Contencioso aborda nova redação do artigo 406 do Código Civil em evento

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Tiago Cortez discute as mudanças nos juros legais de mora introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, visando maior segurança jurídica e uniformidade nas decisões judiciais

O sócio de Contencioso e Arbitragem Tiago Cortez foi um dos palestrantes no evento Disciplina jurídica dos juros legais no Brasil: nova redação do art. 406 do Código Civil promovido pela FGV Direito SP e que aconteceu hoje (19) de forma híbrida.

O evento, organizado pelo Mestrado e Doutorado Profissional da FGV Direito SP, teve como foco o debate sobre a disciplina dos juros legais de mora, conforme a nova redação do artigo 406 do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024.

A recente alteração do artigo 406 do Código Civil trouxe mudanças significativas no cálculo dos juros legais de mora. Antes, os juros eram fixados em 1% ao mês ou a taxa SELIC, o que frequentemente gerava controvérsias judiciais. Com a nova redação, o legislador busca dar maior clareza e uniformidade na aplicação dos juros, estabelecendo critérios mais objetivos para sua fixação, com vistas a reduzir as disputas sobre o tema e oferecer maior segurança jurídica.

Essa mudança impacta diretamente contratos e obrigações civis, já que os juros legais são frequentemente utilizados como base para o cálculo de indenizações e correções monetárias em disputas judiciais.

O evento reuniu profissionais do direito para explorar as implicações dessas mudanças no cenário jurídico. Clique aqui para saber mais.

