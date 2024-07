Brasília Em Pauta – Edição Nº 165

Mayer Brown is a distinctively global law firm, uniquely positioned to advise the world’s leading companies and financial institutions on their most complex deals and disputes. We have deep experience in high-stakes litigation and complex transactions across industry sectors, including our signature strength, the global financial services industry.

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Sessões de 15.07.2024 a19.07.2024.

Anticorrupção e Compliance

TC 038.502/2021-6 (TCU): tomada de contas especial, apartada de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2016, nas obras da construção dos lotes 5S e 5SA da Extensão Sul da Ferrovia Norte Sul (FNS), instaurada para realização da apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano relativo ao fornecimento de brita para lastro nos referidos lotes em desconformidade com normas e com especificações técnicas pactuadas em contrato.

tomada de contas especial, apartada de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2016, nas obras da construção dos lotes 5S e 5SA da Extensão Sul da Ferrovia Norte Sul (FNS), instaurada para realização da apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano relativo ao fornecimento de brita para lastro nos referidos lotes em desconformidade com normas e com especificações técnicas pactuadas em contrato. TC 022.683/2020-8 (TCU): tomada de contas especial oriunda de conversão de representação acerca de possíveis irregularidades em contratação que teve por objeto serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos da zona portuária.

Energia e Infraestrutura

TC 002.640/2024-4 (TCU): solicitação do Congresso Nacional para a realização de fiscalização em licitação que resultou em contrato relativo à construção do trecho Manga/Itacarambi na BR-135/MG.

solicitação do Congresso Nacional para a realização de fiscalização em licitação que resultou em contrato relativo à construção do trecho Manga/Itacarambi na BR-135/MG. TC 007.042/2024-8 (TCU): referendo de medida cautelar em representação sobre supostas irregularidades em duas concorrências públicas para contratação de empresa para executar serviços de iluminação em via urbana.

Tributário e Financeiro

Projeto de Lei n.º 1.847/2024 (Senado Federal): projeto de lei que visa estabelecer um regime de transição para a contribuição substitutiva prevista pelos arts. 7º e 8º da Lei n.º 12.546/2011, e para o adicional sobre a Cofins-Importação previsto pelo § 21 do art. 8º da Lei n.º 10.865/2004.

