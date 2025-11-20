ARTICLE
20 November 2025

Implementação de APA/MAP e ajustes compensatórios são debatidos com clientes (Video)

O KLA realizou o último evento deste ano sobre preços de transferência, abordando ajustes compensatórios, valoração aduaneira e desafios de acordos com os EUA; confira e-book...
O KLA promoveu, no dia 11 de novembro, o último encontro deste ano da série sobre Preços de Transferência. O evento, intitulado "Implementação prática de APA/MAP – ajustes compensatórios e correspondentes", foi conduzido pelo sócio de Direito Tributário Victor Polizelli e reuniu clientes e parceiros para discutir aspectos técnicos e práticos da aplicação dos acordos de preços de transferência.

Entre os temas abordados, Victor destacou os modelos de negócios de grupos multinacionais, com enfoque nas estruturas centralizadas e descentralizadas e na alocação de valores por meio de ajustes compensatórios. Foram ainda apresentados exemplos práticos e discutidos os impactos da valoração aduaneira, o papel dos contratos e as recentes modificações na legislação.

O encontro também trouxe uma análise detalhada dos ajustes correspondentes em MAP, com base em tratados de dupla tributação brasileiros, e apresentou casos de MAP resolvidos e em andamento perante a Receita Federal do Brasil, à luz das estatísticas da OCDE de 2024.

Por fim, foram debatidos os Acordos de Precificação Antecipada (APA), suas modalidades, regulamentação e plano de trabalho, além dos desafios específicos na celebração de APAs com os Estados Unidos, tema que despertou grande interesse entre os participantes.

Clique aqui para conferir o e-book do encontro.

Eventos anteriores e e-books

Desde abril, o KLA realizou outros eventos de Transfer Pricing, nesta que é a terceira série anual sobre o tema, coordenada no escritório pelos sócios tributaristas Victor Polizelli e Luís Flávio Neto. A série conta com a participação dos demais sócios de Direito Tributário do KLA Henrique LopesÁlvaro LucasechiJosé Flávio PachecoJuliana Nunes e Felipe Omori.

Confira abaixo os eventos passados de preços de transferência e pilar 2 com seus e-books:

  • 16/04 – Transfer Pricing na América Latina – e-book
  • 10/06 – Benchmarking e segmentação de dados de importações/exportações – e-book
  • 05/08 – Pilar 2: Controles de IR diferido e atributos pré-GloBE – e-book
  • 12/08 – Benchmarking de Operações Financeiras – e-book
  • 16/09 – Pilar 2 – Adicional da CSLL: Preparação e validação de dados para a GIR – e-book
  • 14/10 – Boas práticas de defense file para preços de transferência – e-book
  • 11/11 – Implementação prática de APA/MAP: ajustes compensatórios e correspondentes – e-book

Reforma Tributária

Além dos eventos sobre Preços de Transferência, desde abril os tributaristas do KLA também realizaram encontros para discutir a Reforma Tributária. Confira abaixo os e-books gerados nos encontros:

  • 18/3 – Reforma Tributária: o que será tema em 2025 – e-book do evento
  • 30/4 – Teses Judiciais da Reforma Tributária – e-book apenas para inscritos
  • 27/5 – IBS e CBS: Apropriação de créditos e Split Payment – e-book do evento
  • 25/6 – Compensação de Créditos na Transição para o IBS e a CBS – e-book do evento
  • 26/8 – Não Cumulatividade Plena – e-book do evento
  • 30/9 – Teses judiciais da Reforma Tributária: Fase 2 – e-book apenas para inscritos
  • 28/10 – Reforma Tributária e Operações de Comércio Exterior – e-book do evento

