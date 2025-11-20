Implementação de APA/MAP e ajustes compensatórios são debatidos com clientes (Video)

O KLA realizou o último evento deste ano sobre preços de transferência, abordando ajustes compensatórios, valoração aduaneira e desafios de acordos com os EUA; confira e-book...

O KLA promoveu, no dia 11 de novembro, o último encontro deste ano da série sobre Preços de Transferência. O evento, intitulado "Implementação prática de APA/MAP – ajustes compensatórios e correspondentes", foi conduzido pelo sócio de Direito Tributário Victor Polizelli e reuniu clientes e parceiros para discutir aspectos técnicos e práticos da aplicação dos acordos de preços de transferência.

Entre os temas abordados, Victor destacou os modelos de negócios de grupos multinacionais, com enfoque nas estruturas centralizadas e descentralizadas e na alocação de valores por meio de ajustes compensatórios. Foram ainda apresentados exemplos práticos e discutidos os impactos da valoração aduaneira, o papel dos contratos e as recentes modificações na legislação.

O encontro também trouxe uma análise detalhada dos ajustes correspondentes em MAP, com base em tratados de dupla tributação brasileiros, e apresentou casos de MAP resolvidos e em andamento perante a Receita Federal do Brasil, à luz das estatísticas da OCDE de 2024.

Por fim, foram debatidos os Acordos de Precificação Antecipada (APA), suas modalidades, regulamentação e plano de trabalho, além dos desafios específicos na celebração de APAs com os Estados Unidos, tema que despertou grande interesse entre os participantes.

Clique aqui para conferir o e-book do encontro.

Eventos anteriores e e-books

Desde abril, o KLA realizou outros eventos de Transfer Pricing, nesta que é a terceira série anual sobre o tema, coordenada no escritório pelos sócios tributaristas Victor Polizelli e Luís Flávio Neto. A série conta com a participação dos demais sócios de Direito Tributário do KLA Henrique Lopes, Álvaro Lucasechi, José Flávio Pacheco, Juliana Nunes e Felipe Omori.

Confira abaixo os eventos passados de preços de transferência e pilar 2 com seus e-books:

Reforma Tributária

Além dos eventos sobre Preços de Transferência, desde abril os tributaristas do KLA também realizaram encontros para discutir a Reforma Tributária. Confira abaixo os e-books gerados nos encontros:

