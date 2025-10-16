Reforma Tributária e Operações de Comércio Exterior são tema de encontro (Video)

- within Transport, Insolvency/Bankruptcy/Re-Structuring and Antitrust/Competition Law topic(s)
Dando continuidade à série de encontros sobre a Reforma Tributária, o time de Direito Tributário do KLA promoverá uma discussão sobre o novo marco das operações de comércio exterior inaugurado pela Lei Complementar 214, que busca maior neutralidade, segurança jurídica e previsibilidade na apuração do IBS e da CBS.
Durante o encontro, serão examinadas as disposições que disciplinam importações, exportações e regimes aduaneiros, além de dispositivos conexos que impactam diretamente o dia a dia das empresas. A condução do evento será feita pelos sócios Álvaro Lucasechi e José Flávio Pacheco, do time de Direito Tributário.
O evento será realizado no dia 28 de outubro, no escritório do KLA em São Paulo (Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 18º andar), com café da manhã.
Até novembro, os eventos mensais ocorrerão de forma presencial no escritório do KLA em São Paulo (Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 18º andar), sempre a partir das 8h30 com café da manhã.
