Reforma Tributária e Operações de Comércio Exterior são tema de encontro (Video)

Dando continuidade à série de encontros sobre a Reforma Tributária, o time de Direito Tributário do KLA promoverá uma discussão sobre o novo marco das operações...

Article Insights

Koury Lopes Advogados are most popular: within Transport, Insolvency/Bankruptcy/Re-Structuring and Antitrust/Competition Law topic(s)

in South America

Dando continuidade à série de encontros sobre a Reforma Tributária, o time de Direito Tributário do KLA promoverá uma discussão sobre o novo marco das operações de comércio exterior inaugurado pela Lei Complementar 214, que busca maior neutralidade, segurança jurídica e previsibilidade na apuração do IBS e da CBS.

Durante o encontro, serão examinadas as disposições que disciplinam importações, exportações e regimes aduaneiros, além de dispositivos conexos que impactam diretamente o dia a dia das empresas. A condução do evento será feita pelos sócios Álvaro Lucasechi e José Flávio Pacheco, do time de Direito Tributário.

O evento será realizado no dia 28 de outubro, no escritório do KLA em São Paulo (Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 18º andar), com café da manhã.

Para participar, clique aqui.

self

Desde abril, o KLA realizou outros eventos sobre a Reforma Tributária. Confira abaixo os e-books:

18/3 – Reforma Tributária: o que será tema em 2025 – e-book do evento

30/4 – Teses Judiciais da Reforma Tributária – e-book apenas para inscritos

27/5 – IBS e CBS: Apropriação de créditos e Split Payment – e-book do evento

25/6 – Compensação de Créditos na Transição para o IBS e a CBS – e-book do evento

26/8 – Não Cumulatividade Plena – e-book do evento

30/09 – Teses judiciais da Reforma Tributária: Fase 2 – e-book apenas para inscritos

Até novembro, os eventos mensais ocorrerão de forma presencial no escritório do KLA em São Paulo (Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 18º andar), sempre a partir das 8h30 com café da manhã.

Outros eventos do Direito Tributário

O time Tributário também realiza, mensalmente, encontros com clientes e parceiros para discutir as regras de Preços de Transferência e Pilar 2. Confira abaixo os eventos passados com seus e-books e os próximos eventos de transfer pricing:

16/4 – Transfer Pricing na América Latina – e-book

– Transfer Pricing na América Latina – e-book 10/6 – Benchmarking e segmentação de dados de importações/exportações – e-book

– Benchmarking e segmentação de dados de importações/exportações – e-book 5/8 – Pilar 2: Controles de IR diferido e atributos pré-GloBE – e-book

– Pilar 2: Controles de IR diferido e atributos pré-GloBE – e-book 12/8 – Benchmarking de Operações Financeiras – e-book

– Benchmarking de Operações Financeiras – e-book 16/9 – Pilar 2 – Adicional da CSLL: Preparação e validação de dados para a GIR – e-book

– Pilar 2 – Adicional da CSLL: Preparação e validação de dados para a GIR – e-book 14/10 – Boas práticas de defense file para preços de transferência

– Boas práticas de defense file para preços de transferência 11/11 – Implementação prática de APA/MAP e ajustes compensatórios/correspondentes

Clique aqui para se inscrever nos próximos eventos de preços de transferência, enviando um e-mail com nome, e-mail corporativo e empresa onde trabalha, além das datas das quais gostaria de participar.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.