Preços de transferência: confira os 14 e-books do KLA sobre o tema

Regras de transfer pricing no Brasil seguem diretrizes internacionais da OCDE; veja o conteúdo dos eventos no KLA nos dois últimos anos e cadastre-se para saber dos próximos encontros

Desde 2023, o time de Direito Tributário do KLA realiza encontros mensais para discutir a implementação das regras de preços de transferência no Brasil. As normas, reguladas no Brasil pela Receita Federal, seguem as diretrizes internacionais da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).

As regras começaram a valer de forma facultativa em 2023 e de forma obrigatória em 2024, introduzidas pela Lei 14.596/2023.

Clique aqui para conferir o e-book que reúne todo o conteúdo de 2024.

Ou confira abaixo os e-books publicados mês a mês com os conteúdos de 2024 e 2023:

2024

2023

No KLA, os eventos são coordenados pelos sócios de Direito Tributário Henrique Lopes, Victor Polizelli, Álvaro Lucasechi, Luís Flávio Neto, José Flávio Pacheco, Felipe Omori e Juliana Nunes, além da advogada tributarista Alessandra Sabbag e do advogado e economista Marcelo Laplane, de Direito Econômico e Concorrencial do KLA.

