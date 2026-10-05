John Cioffi, pioneiro das telecomunicações, debate o 6G

Evento promovido pelo Licks Advogados e apoiado pela ABINEE reunirá Cioffi, referência mundial em telecomunicações, e especialistas da Academia e da Engenharia para discutir inovação e redes inteligentes

Um dos maiores nomes mundiais em telecomunicações e considerado o pai do DSL (Digital Subscriber Line), o professor americano John Cioffi virá ao Brasil para o seminário "Redes Inteligentes para 6G e Além", promovido pelo Licks Advogados e apoiado pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE). Referência internacional em comunicações digitais, o engenheiro Cioffi é um dos pioneiros na pesquisa que pavimenta o caminho para o 6G. Professor emérito da Universidade Stanford e titular da Cátedra Hitachi América, ostenta mais de 400 publicações e de 100 patentes na área.

O evento acontece no dia 24 de setembro, a partir das 13h30, na sede do escritório do Licks Advogados no Rio de Janeiro, e reúne pesquisadores, engenheiros e especialistas em telecomunicações. O encontro vai debater os avanços tecnológicos nas redes móveis e seus impactos sobre inovação e o desenvolvimento tecnológico, com atenção especial ao Brasil, quinto maior mercado de telecomunicações do mundo.

O seminário será aberto pelo advogado Otto Licks, seguido de uma apresentação do vice-diretor da COPPE/UFRJ, Marcello L. R. de Campos, que abordará o papel da academia no avanço das telecomunicações.

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