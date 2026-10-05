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5 October 2026

John Cioffi, pioneiro das telecomunicações, debate o 6G

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A leading telecommunications expert and DSL pioneer will visit Brazil to discuss intelligent networks for 6G and beyond, bringing together researchers, engineers, and specialists to examine technological advances in mobile networks and their impact on innovation and technological development in the world's fifth-largest telecommunications market.
Brazil Media, Telecoms, IT, Entertainment
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Evento promovido pelo Licks Advogados e apoiado pela ABINEE reunirá Cioffi, referência mundial em telecomunicações, e especialistas da Academia e da Engenharia para discutir inovação e redes inteligentes

Um dos maiores nomes mundiais em telecomunicações e considerado o pai do DSL (Digital Subscriber Line), o professor americano John Cioffi virá ao Brasil para o seminário "Redes Inteligentes para 6G e Além", promovido pelo Licks Advogados e apoiado pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE). Referência internacional em comunicações digitais, o engenheiro Cioffi é um dos pioneiros na pesquisa que pavimenta o caminho para o 6G. Professor emérito da Universidade Stanford e titular da Cátedra Hitachi América, ostenta mais de 400 publicações e de 100 patentes na área.

O evento acontece no dia 24 de setembro, a partir das 13h30, na sede do escritório do Licks Advogados no Rio de Janeiro, e reúne pesquisadores, engenheiros e especialistas em telecomunicações. O encontro vai debater os avanços tecnológicos nas redes móveis e seus impactos sobre inovação e o desenvolvimento tecnológico, com atenção especial ao Brasil, quinto maior mercado de telecomunicações do mundo.

O seminário será aberto pelo advogado Otto Licks, seguido de uma apresentação do vice-diretor da COPPE/UFRJ, Marcello L. R. de Campos, que abordará o papel da academia no avanço das telecomunicações.

Leia mais em: John Cioffi, pioneiro das telecomunicações, debate o 6G

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