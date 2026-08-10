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10 August 2026

Imposto Seletivo é tema no podcast Tax Route com o sócio Felipe Omori (Podcast)

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Felipe Omori
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O sócio da área de Direito Tributário Felipe Omori participou do episódio de estreia do podcast Tax Route, dedicado ao Imposto Seletivo.

No episódio intitulado “O que é o Imposto Seletivo”, Simone Ferreira (gerente de consultoria tributária na CLA Brasil) e Guilherme Lima (Head of Commercial na CLA Brasil) recebem Felipe Omori e Ana Lidia Cunha, professora da CONFEB, para uma conversa sobre os impactos da Reforma Tributária. O debate aborda o Imposto Seletivo, mudanças no comportamento de consumo e os desafios que empresas e profissionais devem enfrentar nos próximos anos.

A conversa passa pelos impactos concorrenciais do novo tributo, pela legislação que disciplina o Imposto Seletivo, por estratégias tributárias para empresas se adaptarem ao novo cenário e pelos reflexos mais amplos da Reforma Tributária sobre o mercado.

O Tax Route é um podcast organizado pela CLA Brasil e dedicado a discutir os impactos da Reforma Tributária e temas relacionados a negócios, finanças, inovação, empreendedorismo e carreira, reunindo especialistas, executivos e líderes de mercado.

Clique aqui para conferir o episódio completo.

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