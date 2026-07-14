ARTICLE
14 July 2026

Fazenda Torna Vinculante 51 Súmulas Do CARF

KL
KLA Advogados

Contributor

KLA Advogados logo
Founded on May 13th, 2002, in São Paulo, KLA has in its DNA the commitment to go beyond the services provided by traditional law firms and build long-term partnerships with its clients. KLA values a collaborative and development-oriented culture, investing in its professionals at every stage of their careers. The firm maintains a horizontal and barrier-free structure, where partners, lawyers, and interns sit side by side, engaged in a constant exchange of knowledge.
Explore Firm Details
The Brazilian Ministry of Finance has granted binding effect to 51 summaries from the Administrative Council of Tax Appeals (CARF), fundamentally changing how tax disputes are judged across the country. These summaries cover critical areas including PIS/Cofins contributions, corporate income tax, social contributions, and social security contributions, establishing mandatory precedents that will accelerate case resolution while potentially limiting taxpayer defenses in administrative proceedings.
Brazil Tax
Felipe Omori,Isabela Azevedo., and Thaís Silveira
Felipe Omori’s articles from KLA Advogados are most popular:
  • in South America
KLA Advogados are most popular:
  • within Transport, Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences and Consumer Protection topic(s)

Ministério da Fazenda atribui efeito vinculante a 51 súmulas sobre PIS/Cofins, IRPJ/CSLL e contribuições previdenciárias, impactando julgamentos administrativos em todo o país

O Ministério da Fazenda atribuiu efeito vinculante a 51 súmulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), as quais deverão ser obrigatoriamente adotadas nos julgamentos de primeira instância (realizados pelas Delegacias Regionais de Julgamento) e por todos os julgadores do próprio CARF.

Na prática, isso significa que os contribuintes que possuam autuações ou recursos versando sobre os temas abrangidos pelas súmulas poderão ter seus casos decididos de forma mais célere e previsível, já que o julgador deverá seguir obrigatoriamente o entendimento sumulado. Por outro lado, nas hipóteses em que o entendimento consolidado seja desfavorável ao contribuinte, o efeito vinculante reduz as chances de êxito na esfera administrativa.

As novas súmulas tratam de temas variados, como PIS/Cofins, IRPJ/CSLL, contribuições previdenciárias e procedimentos internos.

Destacamos abaixo as mais relevantes:

PIS/Cofins  
Súmula Enunciado Tema
188 É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições. Crédito frete
189 Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de “insumos do insumo”, permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins não cumulativas. Crédito insumo
190 Para fins do disposto no art. 3º, IV, da Lei nº 10.637/2002 e no art. 3º, IV, da Lei nº 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas. Locação veículo
217 Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas. Frete interno
231 O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes. Crédito extemporâneo
234 Na atividade de comércio não é possível a apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS com base no inciso II do art. 3º das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003. Comércio insumo
IRPJ/CSLL  
Súmula Enunciado Tema
191 É possível a utilização, para formação de saldo negativo de IRPJ, das retenções na fonte correspondentes às receitas financeiras cuja tributação tenha sido diferida por se encontrar a pessoa jurídica em fase pré-operacional. Saldo negativo
Contribuições Previdenciárias  
Súmula Enunciado Tema
195 Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos lucros ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias. PLR diretor
210 As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei nº 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN. Grupo econômico
Procedimentos  
Súmula Enunciado Tema
202 O prazo para homologação tácita da compensação declarada pelo sujeito passivo conta-se da data da entrega da Declaração de Compensação (DCOMP) ou da data do pedido de compensação convertido em DCOMP, mesmo quando anteriores a 31/10/2003. DCOMP prazo
203 A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea. Denúncia espontânea
204 Enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da Declaração de Compensação (DCOMP), pode o Fisco confirmar os requisitos legais de dedução de retenções na fonte e estimativas mensais na apuração de saldo negativo de IRPJ e CSLL. Revisão de saldo

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Felipe Omori
Felipe Omori
Photo of Isabela Azevedo.
Isabela Azevedo.
Photo of Thaís Silveira
Thaís Silveira
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More