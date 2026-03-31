Incentivos fiscais em revisão: o que muda para o setor de energias renováveis com a Lei Complementar n.º 224/2025

A aprovação da Lei Complementar n.º 224/2025 inaugura um novo capítulo na política de incentivos fiscais no Brasil, com impactos relevantes para a estruturação, a rentabilidade e o cronograma de projetos no setor de energias renováveis.

A aprovação da Lei Complementar n.º 224/2025 inaugura um novo capítulo na política de incentivos fiscais no Brasil, com impactos relevantes para a estruturação, a rentabilidade e o cronograma de projetos no setor de energias renováveis.

Em um contexto de revisão de benefícios fiscais e maior racionalização tributária, a nova norma impõe desafios adicionais para investidores, desenvolvedores e demais agentes do mercado. O cenário exige uma análise cuidadosa dos impactos jurídicos, regulatórios e econômicos associados às mudanças, especialmente para empresas com atuação relevante em projetos de energia no Brasil.

Principais impactos para o setor de energias renováveis

O ebook Lei Complementar n.º 224/25 e corte nos incentivos | Impactos para o segmento de energias renováveis, elaborado pelas práticas de Tributário e Global Energy apresenta uma análise prática e estratégica sobre os principais efeitos do corte de incentivos fiscais, abordando, entre outros pontos:

impactos na viabilidade econômica de projetos de energia renovável;

reflexos na modelagem financeira e na estruturação de investimentos;

riscos regulatórios e tributários decorrentes do novo cenário;

alternativas estratégicas, administrativas, estruturais e contenciosas para mitigação de riscos;

pontos de atenção para empresas sujeitas à regulação do setor.

O conteúdo foi desenvolvido com foco em apoiar a tomada de decisão em um ambiente regulatório ainda mais complexo e dinâmico e reúne insights relevantes para empresas que buscam antecipar cenários e adaptar suas estratégias no mercado de energia.

Análise estratégica para investidores e empresas

A redução de incentivos fiscais no setor de energias renováveis representa uma mudança relevante na dinâmica de investimentos no Brasil, exigindo maior atenção à estruturação jurídica e tributária dos projetos.

A análise apresentada no material contribui para a compreensão dos impactos práticos da nova legislação e oferece subsídios para decisões mais seguras e estratégicas, considerando os desafios e oportunidades do novo ambiente regulatório.

Acesse o material completo aqui.

Visit us at mayerbrown.com

Mayer Brown is a global services provider comprising associated legal practices that are separate entities, including Mayer Brown LLP (Illinois, USA), Mayer Brown International LLP (England & Wales), Mayer Brown (a Hong Kong partnership) and Tauil & Chequer Advogados (a Brazilian law partnership) and non-legal service providers, which provide consultancy services (collectively, the "Mayer Brown Practices"). The Mayer Brown Practices are established in various jurisdictions and may be a legal person or a partnership. PK Wong & Nair LLC ("PKWN") is the constituent Singapore law practice of our licensed joint law venture in Singapore, Mayer Brown PK Wong & Nair Pte. Ltd. Details of the individual Mayer Brown Practices and PKWN can be found in the Legal Notices section of our website. "Mayer Brown" and the Mayer Brown logo are the trademarks of Mayer Brown.

© Copyright 2026. The Mayer Brown Practices. All rights reserved.

This Mayer Brown article provides information and comments on legal issues and developments of interest. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.