ARTICLE
6 March 2026

Decisões de STF e STJ sobre juros municipais e contribuições a terceiros são destaque da newsletter

KL
Koury Lopes Advogados

Contributor

Koury Lopes Advogados logo
Explore Firm Details
Confira os principais julgados tributários: STF limita juros municipais à Selic, STJ afasta teto de contribuições a terceiros e garante seguro garantia em execução fiscal, além de temas sobre dividendos isentos...
Brazil Tax
Felipe Omori,Thaís Arantes, and Nathália São José
Felipe Omori’s articles from Koury Lopes Advogados are most popular:
  • within Tax topic(s)
  • in South America
Koury Lopes Advogados are most popular:
  • within Strategy, Transport and Accounting and Audit topic(s)

Confira os principais julgados tributários: STF limita juros municipais à Selic, STJ afasta teto de contribuições a terceiros e garante seguro garantia em execução fiscal, além de temas sobre dividendos isentos e desoneração da folha

Nesta newsletter de Direito Tributário, você vai ler:

  • STF limita juros e correção de dívidas tributárias municipais à taxa SELIC
  • STJ derruba teto de 20 salários-mínimos para mais contribuições a terceiros
  • STJ assegura uso de seguro garantia e fiança bancária em execução fiscal
  • STF analisará prorrogação do prazo para dividendos isentos de IR
  • Desoneração da folha volta à pauta do STF

1. STF limita juros e correção de dívidas tributárias municipais à taxa SELIC

O STF (Supremo Tribunal Federal )formou maioria, em julgamento com repercussão geral Tema 1217 (RE 1.346.152), para declarar inconstitucional a aplicação, pelos municípios, de juros e correção monetária sobre débitos tributários em patamar superior à taxa Selic, adotada pela União.

A relatora, ministra Cármen Lúcia, entendeu que, embora os municípios tenham competência para legislar sobre tributos locais, devem observar os limites constitucionais e as normas gerais da União, adotando a Selic como índice único para juros e correção monetária em débitos da Fazenda Pública, vedada a cumulação de IPCA com juros de 1% ao mês.

Foi fixada a seguinte tese: "Os municípios não podem adotar índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais em percentuais que superem a taxa Selic, praticada pela União para os mesmos fins".

Ainda não houve publicação de acordão.

2. STJ derruba teto de 20 salários-mínimos para mais contribuições a terceiros

A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1390), afastar a limitação de 20 salários-mínimos na base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros, como salário-educação, Incra, Sest, Senar, Senat, DPC, FAER, Sescoop, Apex-Brasil, ABDI e Sebrae. Prevaleceu o entendimento de que o teto previsto na Lei 6.950/1981 foi revogado pela Lei 2.318/1986, alinhando-se à orientação adotada no Tema 1079 em relação às contribuições do Sistema S.

O colegiado também rejeitou o pedido de modulação de efeitos, sob o fundamento de inexistir jurisprudência pacificada sobre a matéria. Com isso, a tese firmada passa a ser aplicável a todos os casos em andamento. Advogados dos contribuintes informaram que devem opor embargos de declaração.

Acesse a íntegra.

3. STJ assegura uso de seguro garantia e fiança bancária em execução fiscal

A 1ª Seção do STJ, por unanimidade, decidiu, no REsp 2.193.673/SC (Tema 1385), que a Fazenda Pública não pode recusar fiança bancária ou seguro garantia oferecidos como garantia em execução fiscal de crédito tributário, em substituição à penhora em dinheiro. O entendimento uniformiza a jurisprudência com precedente anterior da própria Seção (Tema 1203), que já havia adotado posição semelhante em relação a créditos não tributários.

A Corte acolheu a tese dos contribuintes de que a preferência do dinheiro na ordem de penhora não autoriza a recusa automática de fiança ou seguro, já que esses instrumentos estão expressamente previstos na Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/1980).

Restou fixada a seguinte tese: "Na execução fiscal, a fiança bancária ou o seguro garantia oferecido em garantia de execução de crédito tributário não é recusável por inobservância à ordem legal da penhora."

Ainda não houve publicação de acordão.

4. STF analisará prorrogação do prazo para dividendos isentos de IR

O presidente do STF irá levar ao plenário físico a análise da liminar concedida nas ADIs 7912 e 7914, que prorrogou para 31 de janeiro de 2026 o prazo para aprovação da distribuição de dividendos apurados anteriormente a 2025, como condição para que eles possam ser pagos sem incidência de Imposto de Renda. A tributação de dividendos para empresas do Simples Nacional foi mantida.

Na prática, o julgamento definirá se as empresas terão prazo adicional para aprovar a distribuição de lucros de 2025. Se a liminar for confirmada, valerá o prazo até 31 de janeiro de 2026; se for revertida, prevalece 31 de dezembro de 2025, com possível incidência de imposto sobre deliberações posteriores.

O julgamento, que ocorria no plenário virtual até 24 de fevereiro, ainda não tem nova data para conclusão; antes do pedido de destaque para o plenário virtual, o ministro Alexandre de Moraes havia votado com o relator, ministro Nunes Marques, pela manutenção da liminar.

Ainda não houve publicação de acordão.

5. Desoneração da folha volta à pauta do STF

O STF retoma, entre 27 de fevereiro e 6 de março, o julgamento da ADI 7633, que discute a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores econômicos implementado pela Lei 14.784/2023. O processo havia sido suspenso em outubro de 2025 por pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Até a interrupção, o placar estava 3 a 0 para acompanhar o voto do ministro Cristiano Zanin.

Em seu voto, o relator reafirmou que a prorrogação do benefício deve estar acompanhada de adequada compensação fiscal, conforme exigem as regras constitucionais e fiscais aplicáveis às renúncias de receita.

Apesar desse julgamento, o regime de reoneração gradual da tributação até 2027, trazido pela Lei 14.973/2024 continua vigente e não é objeto deste julgamento.

Ainda não houve publicação de acordão.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Felipe Omori
Felipe Omori
Photo of Thaís Arantes
Thaís Arantes
Person photo placeholder
Nathália São José
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More