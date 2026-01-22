ARTICLE
22 January 2026

Nova Tributação De Dividendos É Tema De Artigo No Conjur

Advogado do KLA examina a nova tributação de dividendos, seus conflitos com a legislação societária e os principais questionamentos constitucionais em debate no STF

O advogado Ariel Cunha, do time de Direito Tributário do KLA, assina artigo publicado no Conjur que analisa a reintrodução da tributação de dividendos no Brasil e os relevantes questionamentos jurídicos inaugurados pela Lei nº 15.270/2025.

No texto, o autor contextualiza o histórico da isenção de dividendos vigente desde 1996, destacando como esse modelo moldou decisões empresariais, estruturas societárias e estratégias de investimento ao longo de quase três décadas, com base em um ambiente de previsibilidade jurídica. A partir desse panorama, Ariel examina as mudanças trazidas pela nova legislação, que instituiu a tributação mínima de altas rendas e passou a prever a incidência de IRRF sobre dividendos pagos a pessoas físicas a partir de 2026.

O artigo dedica atenção especial aos principais pontos de controvérsia da nova disciplina, como a exigência de aprovação societária da distribuição de dividendos até 31 de dezembro de 2025, requisito que, segundo o autor, entra em conflito com a legislação societária e cria uma condição de cumprimento praticamente impossível, comprometendo a segurança jurídica.

Outro ponto de destaque é a aplicação da nova regra às empresas optantes pelo Simples Nacional, tema que suscita questionamentos quanto à reserva de lei complementar e à coerência com a lógica de simplificação que fundamenta o regime.

Clique aqui para ler o artigo completo no Conjur.

