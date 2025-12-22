ARTICLE
22 December 2025

Reforma tributária: prazo até 31/12 para reduzir tributos na locação

KL
Koury Lopes Advogados

Contributor

Koury Lopes Advogados logo
Explore Firm Details
Locadores de imóveis não residenciais podem optar por IBS e CBS fixos em 3,65% até 31/12, mediante registro do contrato...
Brazil Tax
Henrique Lopes,Victor Polizelli,José Flávio Pacheco
+4 Authors
Henrique Lopes’s articles from Koury Lopes Advogados are most popular:
  • in South America
  • in South America
Koury Lopes Advogados are most popular:
  • within Accounting and Audit, Food, Drugs, Healthcare and Life Sciences topic(s)
  • with readers working within the Telecomms industries

Locadores de imóveis têm até o fim de dezembro para realizar o registro em cartório de contratos não residenciais com prazo determinado. Esse é um dos requisitos para se optar pela tributação fixa de IBS e CBS em 3,65%, que poderiam chegar a quase 9% sem essa opção.

O contrato pode ser registrado em Cartório de Imóveis ou em Registro de Títulos e Documentos.

Mas é preciso cautela e analisar cada contrato individualmente, pois essa alternativa nem sempre será a melhor escolha: a duração do contrato e outros fatores podem tornar a opção desvantajosa.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Henrique Lopes
Henrique Lopes
Photo of Victor Polizelli
Victor Polizelli
Photo of Álvaro Lucasechi
Álvaro Lucasechi
Photo of José Flávio Pacheco
José Flávio Pacheco
Photo of Luís Flávio Neto
Luís Flávio Neto
Photo of Felipe Omori
Felipe Omori
Photo of Juliana Nunes
Juliana Nunes
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More