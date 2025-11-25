ARTICLE
25 November 2025

Reforma tributária cria sistema que afeta locações imobiliárias

KL
Koury Lopes Advogados

Contributor

Koury Lopes Advogados logo
Explore Firm Details
A reforma passa a alcançar a locação de imóveis pelo IBS e pela CBS, com regime de transição para contratos antigos e alíquotas reduzidas; saiba o que muda para pessoas físicas, holdings e fundos imobiliários...
Brazil Tax
Koury Lopes Advogados
Koury Lopes Advogados are most popular:
  • within Accounting and Audit topic(s)
  • in South America

A reforma passa a alcançar a locação de imóveis pelo IBS e pela CBS, com regime de transição para contratos antigos e alíquotas reduzidas; saiba o que muda para pessoas físicas, holdings e fundos imobiliários

A reforma tributária criou o IVA dual (IBS + CBS) e a locação de imóveis passa a ser alcançada por esse novo sistema. Há regra de transição para contratos antigos e alíquota reduzida para locações no regime novo. Apesar de a CBS passar a ser exigida efetivamente em 2027 e de o IBS passar a ser efetivamente exigido a partir de 2029, as opções pelo regime de transição precisam ser feitas agora.

Veja como fica em cada situação:

1) Pessoa Física (locador)

O que muda

A pessoa física (PF) pode tornar-se contribuinte de IBS/CBS na locação, conforme habitualidade/volume (critérios legais). A alíquota efetiva é reduzida para locações no regime novo (há ainda um redutor legal para ajuste da base de cálculo). O IRPF sobre aluguéis permanece (tabela própria do IR, sem mudanças por conta do IVA).

Contratos antigos (assinados até 16/01/2025, com prazo determinado)

É possível optar por um regime de transição: 3,65% sobre a receita, sem créditos, até o fim do prazo original (exigem-se formalidades; para comerciais, costuma-se exigir registro em cartório até 31/12/2025).

Novos contratos / quando não usar a transição

Aplica-se o regime geral do IVA com alíquota reduzida e possibilidade de créditos sobre despesas vinculadas (administrativas, manutenção, serviços etc.).

O que fazer agora:

  • Verificar se você se enquadra como contribuinte de IVA (habitualidade/volume)
  • Mapear contratos e decidir transição x regime geral
  • Organizar documentos para eventual aproveitamento de créditos no regime geral
  • Manter a rotina do IRPF sobre aluguéis

2) Holding Imobiliária (pessoa jurídica)

O IR/CSL não muda.

O que muda

  • As receitas de locação da holding passam a se submeter ao IBS/CBS
  • Há alíquota efetiva reduzida para locações no regime novo (redutor legal)
  • No regime geral, a holding pode apropriar créditos de despesas ligadas à atividade (administração, manutenção, serviços, etc.)

Contratos antigos (assinados até 16/01/2025, com prazo determinado)

A holding pode optar pela transição: 3,65% sobre a receita, sem créditos, até o fim do prazo original. Para contratos comerciais, é crucial regularizar o registro (RTD/Registro de Imóveis) até 31/12/2025 para preservar a transição.

Novos contratos / quando não usar a transição

Vale o regime geral com alíquota reduzida e créditos de insumos/serviços, impactando a carga efetiva.

O que fazer agora (holding)

  • Listar contratos (residencial x comercial; datas; prazo).
  • Decidir, contrato a contrato, entre transição e regime geral.
  • Ajustar processos para tomada de crédito (documentos, centros de custo, notas fiscais, controles).
  • Providenciar registros dos contratos comerciais antigos até 31/12/2025 se optar pela transição.

3) Observação útil sobre ITBI (integralização de imóveis em holding)

Mantém-se a imunidade de ITBI na integralização até o limite do capital subscrito; o excedente pode ser tributado. Há julgamento pendente sobre empresas com atividade imobiliária preponderante; até a definição final, planejamos com dois cenários (com e sem ITBI).

4) Fundos Imobiliários (FII)

A reforma tributária também afeta o setor de investimentos imobiliários, inclusive os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), que poderão estar sujeitos direta ou indiretamente às novas regras de CBS e IBS.

O que muda

  • Como os FIIs foram definidos como não contribuintes de CBS e IBS, o locatário não disporá de créditos de IBS/CBS.
  • O regime de isenção de IR para o cotista pessoa física permanece, desde que o fundo mantenha as condições legais (número mínimo de cotistas, cotas negociadas em bolsa e limite de participação individual).
  • As despesas operacionais dos fundos poderão ter impacto marginal de custo em função do novo IVA, caso os prestadores de serviços passem a repassar o imposto.

O que fazer agora

  • Acompanhar a regulamentação da Lei Complementar 214 para identificar eventuais ajustes nas regras de tributação e crédito, como requisitos para a isenção dos fundos e opções dos fundos pelo regime normal de apuração.
  • Para gestores e administradores, revisar contratos de locação e prestação de serviços sob o ponto de vista dos novos tributos.
  • Investidores devem avaliar, em conjunto com seus assessores, os efeitos econômicos e o potencial repasse de custos tributários adicionais nos rendimentos.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Koury Lopes Advogados
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More