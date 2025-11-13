ARTICLE
13 November 2025

Folha de SP aborda efeitos da calculadora da reforma tributária do KLA (Video)

KL
Koury Lopes Advogados

Contributor

Koury Lopes Advogados logo
Explore Firm Details
Sócio do KLA Álvaro Lucasechi comenta em reportagem na Folha os impactos da reforma tributária sobre portfólios de produtos das empresas e margens financeiras
Brazil Tax
Álvaro Lucasechi
Álvaro Lucasechi’s articles from Koury Lopes Advogados are most popular:
  • within Tax topic(s)
  • in South America
  • in South America
Koury Lopes Advogados are most popular:
  • within Accounting and Audit topic(s)

Sócio do KLA Álvaro Lucasechi comenta em reportagem na Folha os impactos da reforma tributária sobre portfólios de produtos das empresas e margens financeiras.

A reforma tributária, que começará a ser implementada em 2026, já leva empresas brasileiras a reavaliarem seus portfólios e estratégias de mercado. A nova legislação altera significativamente o cenário de incentivos fiscais e alíquotas, exigindo planejamento prévio para preservar a competitividade e a rentabilidade das operações.

Em matéria publicada pela Folha de S.Paulo, o sócio de Direito Tributário do KLA Álvaro Lucasechi explicou como o fim dos benefícios regionais de ICMS até 2033 impacta diretamente determinados produtos e setores.

Segundo ele, empresas que mantêm itens com margens sustentadas apenas por incentivos precisarão readequar suas linhas e buscar alternativas mais rentáveis.

O sócio destaca que "não faz sentido manter um produto no portfólio tendo em vista que a perda do benefício fiscal zera a margem ou deixa ela negativa", reforçando a importância de uma revisão estratégica antecipada.

A reportagem também aborda outros pontos da reforma, como a padronização das alíquotas por localidade e as exceções aplicáveis a setores específicos, como bares e restaurantes, que poderão demandar ajustes adicionais na oferta de produtos.

Clique aqui para ler a matéria na íntegra

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Álvaro Lucasechi
Álvaro Lucasechi
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More