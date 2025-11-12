ARTICLE
12 November 2025

Tributação Sobre Dividendos Pode Alcançar Anos Anteriores, Diz Artigo No JOTA

Os tributaristas Juliana Nunes e Victor Polizelli analisam os impactos e incertezas da nova tributação de 10% sobre lucros e dividendos, conforme o texto do PL 1087
Os tributaristas Juliana Nunes e Victor Polizelli analisam os impactos e incertezas da nova tributação de 10% sobre lucros e dividendos, conforme o texto do PL 1087.

Os sócios de Direito Tributário do KLA Juliana Nunes e Victor Polizelli, publicaram no portal JOTA o artigo "Tributação de 10% sobre dividendos pode alcançar resultados de anos anteriores".

No texto, os autores discutem as condicionantes trazidas pelo Projeto de Lei nº 1.087, que institui um IR mínimo de 10% sobre lucros e dividendos, e analisam como a proposta pode afetar não apenas a tributação futura, mas também resultados apurados em exercícios anteriores.

A análise aborda ainda os efeitos práticos e jurídicos das novas regras sobre a gestão financeira e societária das empresas, destacando as incertezas que podem surgir e o potencial de o tema gerar debates relevantes nos próximos meses.

Os sócios observam que, embora fosse esperado que a nova tributação atingisse apenas lucros futuros, o texto aprovado pelo Senado propõe condições cumulativas para que lucros apurados até 2025 sejam distribuídos sem retenção.

O artigo também destaca a complexidade da aplicação da regra, especialmente em relação ao exercício de 2025, e relembra precedentes do STF que já trataram de tributações retroativas semelhantes.

Leia o artigo completo no site do JOTA.

