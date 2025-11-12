ARTICLE
12 November 2025

Exclusão do IBS/CBS da base de impostos antigos seria prima da tese do século?

KL
Koury Lopes Advogados

Contributor

Koury Lopes Advogados logo
Explore Firm Details
Com a implementação do IBS e da CBS se aproximando com os prazos da reforma tributária, surge o debate sobre sua inclusão na base de cálculo de ICMS, ISS e IPI; leia no blog...
Brazil Tax
Felipe Omori and Matheus Barreto
Felipe Omori’s articles from Koury Lopes Advogados are most popular:
  • in South America
Koury Lopes Advogados are most popular:
  • within Accounting and Audit topic(s)

Neste post do blog Processo Tributário você vai ler sobre:

  • A inclusão do IBS/CBS na base de cálculo do ICMS, ISS e IPI
  • Alterações e incertezas legislativas e políticas
  • Judicialização da matéria

Como citamos no nosso último artigo do blog, a Reforma Tributária, embora tenha o objetivo de trazer um sistema simples e eficiente, vem sendo objeto de diversas incertezas. O Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) ainda nem começaram a ser devidos, mas já há dúvidas a respeito do efeito financeiro que os novos tributos causarão nos impostos hoje vigentes.

Esse é mais um texto escrito em conjunto com Matheus Barreto, que vocês já viram por aqui em outros posts.

Ele é um segundo artigo da Série de Teses Judiciais da Reforma Tributária e vai tratar da exclusão ou inclusão do IBS/CBS na base de cálculo dos impostos hoje em vigor no sistema tributário (ICMS, ISS e IPI).

Histórico legislativo e incertezas

Como citamos em textos anteriores, a Reforma Tributária começou a ser inserida no sistema tributário brasileiro por meio da Emenda Constitucional nº 132/2023 (EC 132/23). Ela incluiu e alterou dispositivos da Constituição Federal para tratar da competência dos Entes para instituição do IBS e da CBS, além de tratar da extinção/redução gradual do ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS.

A cobrança da CBS começa em 2026, com alíquota de teste de 0,9%, e passa a valer integralmente em 2027, substituindo PIS e Cofins. Já o IBS também começa a incidir em 2026 com alíquota simbólica de 0,1%, e será implementado gradualmente até 2032, substituindo ICMS e ISS. Ou seja, até 2033 haverá cobrança simultânea tanto dos novos tributos quanto dos antigos (ICMS, ISS e IPI até 2032; e PIS/COFINS durante 2026).

Quando ainda tramitava no Congresso Nacional, o texto da então Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 45/2019, convertida na EC 132/2023, previa que o IBS e a CBS não seriam incluídos nas bases de cálculo do ICMS e do ISS.

Entretanto, esta previsão foi retirada do texto da Emenda que foi sancionado; o que levou muitos contribuintes a questionar se houve uma intenção do legislador de incluir o IBS e a CBS na base de cálculo dos tributos mencionados, o que poderia ocasionar um aumento substancial da carga tributária.

Nesse contexto, em 06/02/2025, foi apresentado o Projeto de Lei Complementar nº 16/2025 (PLP 16/2025), cuja redação determina expressamente a exclusão do IBS e CBS das bases de cálculo do ICMS, ISS e IPI.

O Projeto, no entanto, ainda não foi votado pelo Congresso Nacional, e a dois meses do início do período de incidência das alíquotas testes dos novos tributos, ainda há incertezas sobre a inclusão dos tributos na base de cálculo dos antigos.

Expectativas dos contribuintes e posição do fisco

Diante da comoção causada pelas dúvidas acerca da inclusão do IBS/CBS na base de cálculo dos tributos "antigos, entidades representativas de setores da economia e players relevantes começaram a buscar segurança por meio de consultas, ainda que informais, a outros contribuintes e representantes do poder público.

Considerando o histórico posicionamento arrecadatório do Fisco brasileiro, a expectativa é que os entes respectivos autuem os contribuintes que não incluírem os novos tributos na base de cálculo dos antigos.

Neste sentido, ao longo do ano, autoridades posicionaram-se pela inclusão do IBS/CBS na base de cálculo dos tributos antigos. Foi o caso de representantes do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (COMSEFAZ)1 e da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP)2, sob argumento de que a não inclusão dos novos tributos implicaria perdas significativas na arrecadação destes entes.

A preocupação ganhou ainda mais notoriedade recentemente, quando o Secretário Extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy, afirmou em entrevista que o IBS e a CBS deverão compor a base de cálculo do ICMS e do ISS ao longo do período de transição, o que seria justificável para atender o Princípio de Neutralidade Fiscal, pilar da reforma tributária.

Ou seja, segundo o Secretário, a inclusão dos novos tributos na base de cálculo dos antigos seria necessária para evitar uma redução arrecadatória decorrente da extinção do ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS. O argumento é de que como esses tributos hoje incidem uns sobre os outros (com exceção do PIS/COFINS sobre o ICMS e, futuramente, ISS), a extinção gradual deles acaba reduzindo o próprio valor devido, afetando a arrecadação geral.

Tese e judicialização

Considerando o cenário de extrema insegurança jurídica que se instaurou, sobretudo, com a indefinição do Congresso sobre o tema, os contribuintes se veem no risco de autuações futuras, caso não incluam os novos tributos na base dos antigos.

Apesar da explicação do Sr. Secretário mencionada acima, entendemos que a inclusão na base pode até ter algum sentido econômico, mas juridicamente pode ser questionável.

Os possíveis argumentos dessa tese seriam:

1 – Violação às bases tributáveis dos impostos antigos, uma vez que a base de cálculo do ICMS e do IPI é o valor da operação, enquanto a base do ISS é o preço do serviço. Por outro lado, o IBS/CBS são orientados pela neutralidade e são calculados por fora do preço das mercadorias e serviços e, portanto, não constituem valor da operação e nem preço; quebrando a lógica da tributação sobre o valor agregado.

Este argumento segue inclusive a linha da decisão do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da conhecida "Tese do Século", em que a Corte reconheceu que o ICMS não deve ser incluído na base de cálculo do PIS/COFINS, levando em conta que o imposto não constitui receita dos contribuintes, e por isso não seria base de cálculo das contribuições.

O Split Payment também reforça o argumento. Apesar de só passar a ser obrigatório em 2033, durante a transição haverá testes de utilização do split payment, que fará a segregação automática dos tributos no momento da liquidação financeira da operação; de modo que os novos tributos sequer irão transitar pelas contas das empresas.

2 – Violação à Neutralidade Tributária ao criar um efeito cascata, aumentando artificialmente o preço final, distorcendo a carga tributária e afetando decisões econômicas; além de contrariar a finalidade da reforma, que é reduzir complexidade e as distorções tributárias.

3– Violação ao princípio da segurança jurídica, que assegura aos contribuintes a estabilidade das relações jurídicas e a proteção de direitos adquiridos. Como visto, a alteração da base de cálculo se mostra descabida e vai inclusive de encontro a entendimento do STF em situação semelhante, de modo que viola essa segurança.

4 – Se a lógica da inclusão na base é econômica, isso deve ser resolvido pelos demais mecanismos de compensação ou ajustes de distribuição da receita de arrecadação previstas pela Reforma e não por uma artificial majoração dos tributos antigos.

Assim, embora ainda haja possibilidade de alterações legislativas, o cenário de incerteza e a expectativa arrecadatória do governo brasileiro apontam para uma potencial variante da "tese do século", provando que nem para simplificar o Brasil consegue ser simples.

Footnotes

1. SINDIFISCO | Reforma tributária: governos devem incluir IBS e CBS no ICMS, ISS e IPI ↩︎

2. JOTA | Reforma tributária: governos devem incluir IBS e CBS no ICMS, ISS e IPI ↩︎

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Felipe Omori
Felipe Omori
Photo of Matheus Barreto
Matheus Barreto
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More