Alerta de Pauta: STF julgará tributação de controlada no exterior

Supremo julgará em novembro se lucros de controladas e coligadas em países com tratado de bitributação podem ser tributados no Brasil pelo IRPJ e pela CSLL

Este alerta pode ser de especial interesse para empresas que possuam controladas e coligadas no exterior.

Quando será o julgamento?

De 7 a 14 de novembro de 2025.

O que será julgado?

Se os lucros de controladas e coligadas localizadas em países com tratado para evitar a bitributação podem ser tributados pelo IRPJ e pela CSLL no Brasil.

Qual Tribunal vai julgar?

Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal (STF).

O que aconteceu até agora?

Até o momento, há um voto favorável aos contribuintes e dois desfavoráveis.

Em maio de 2024, o relator ministro André Mendonça votou por afastar tal tributação. Por sua vez, em outubro de 2024, o ministro Gilmar Mendes votou pela possibilidade de tributar o lucro de controladas no exterior.

Em fevereiro de 2025, o ministro Alexandre de Moraes acompanhou o voto do ministro Gilmar Mendes.

Agora, o processo foi incluído na pauta de julgamento de novembro de 2025.

Até quando é recomendado ajuizar ação?

Esse julgamento não está sendo realizado em regime de repercussão geral, mas pode ser um importante precedente sobre o tema, pois é um julgamento em Plenário e que pode ser considerado como base para uma futura modulação de efeitos.

