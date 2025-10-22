Brasília Em Pauta - Edição Nº 217

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Sessões de 20/10/2025 a 24/10/2025.

Anticorrupção eCompliance

TC 026.072/2024-6 (TCU): denúncia sobre supostas irregularidades na cobrança de tarifas portuárias.

denúncia sobre supostas irregularidades na cobrança de tarifas portuárias. TC 041.970/2020-9 (TCU): tomada de contas especial instaurada para apurar indícios de irregularidades em investimentos realizados no fundo de investimento em participações (FIP) Cevix.

tomada de contas especial instaurada para apurar indícios de irregularidades em investimentos realizados no fundo de investimento em participações (FIP) Cevix. TC 007.426/2021-6 (TCU):tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidades em investimentos realizados no Fundo de Investimento em Participações Sondas.

Energia e Infraestrutura

TC 018.167/2020-9 (TCU): pedido de reexame contra acórdão prolatado no âmbito de acompanhamento, constituído com o intuito de verificar a atuação do grupo de trabalho criado com o objetivo de coordenar o desenvolvimento de estudos para subsidiar o processo de revisão do Anexo C ao Tratado de Itaipu, bem como o andamento das negociações para a referida revisão.

pedido de reexame contra acórdão prolatado no âmbito de acompanhamento, constituído com o intuito de verificar a atuação do grupo de trabalho criado com o objetivo de coordenar o desenvolvimento de estudos para subsidiar o processo de revisão do Anexo C ao Tratado de Itaipu, bem como o andamento das negociações para a referida revisão. TC 005.215/2025-0 (TCU): acompanhamento do processo de estruturação, contratação e futura execução da parceria público-privada voltada à construção de túnel imerso entre os municípios de Santos/SP e Guarujá/SP.

acompanhamento do processo de estruturação, contratação e futura execução da parceria público-privada voltada à construção de túnel imerso entre os municípios de Santos/SP e Guarujá/SP. TC 022.291/2024-5 (TCU): processo administrativo referente ao Plano de Fiscalização de Obras 2025 (Fiscobras 2025).

processo administrativo referente ao Plano de Fiscalização de Obras 2025 (Fiscobras 2025). TC 024.465/2024-0 (TCU): monitoramento do cumprimento de determinação e da implementação de recomendações feitas por meio de acórdão proferido em sede de acompanhamento, realizado com o objetivo de avaliar as ações de segurança em barragens de mineração diretamente direcionadas à sociedade.

monitoramento do cumprimento de determinação e da implementação de recomendações feitas por meio de acórdão proferido em sede de acompanhamento, realizado com o objetivo de avaliar as ações de segurança em barragens de mineração diretamente direcionadas à sociedade. TC 018.163/2025-4 (TCU):representação sobre supostas irregularidades em processo de concessão e instalação de praças de pedágio na BR-381, no trecho entre Belo Horizonte/MG e Governador Valadares/MG.

Tributário e Financeiro

Projeto de Lei Complementar n.º 168/2025 (Senado Federal): projeto de lei complementar que busca dispor sobre procedimentos excepcionais para despesas e renúncias fiscais associadas à mitigação dos impactos sociais e econômicos causados pela imposição de tarifas adicionais sobre exportações brasileiras aos Estados Unidos da América.

projeto de lei complementar que busca dispor sobre procedimentos excepcionais para despesas e renúncias fiscais associadas à mitigação dos impactos sociais e econômicos causados pela imposição de tarifas adicionais sobre exportações brasileiras aos Estados Unidos da América. ADO 55 (STF): ação direta de inconstitucionalidade por omissão em face da ausência de regulamentação do art. 153, inciso VII, da Constituição Federal, que remete à lei complementar federal a instituição de imposto sobre grandes fortunas.

ação direta de inconstitucionalidade por omissão em face da ausência de regulamentação do art. 153, inciso VII, da Constituição Federal, que remete à lei complementar federal a instituição de imposto sobre grandes fortunas. ADI 5553 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face das cláusulas primeira e terceira do Convênio n.º 100/1997, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), e de dispositivos do Decreto n.º 7.660/2011, que aprovou a Tabela de Incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI).

ação direta de inconstitucionalidade em face das cláusulas primeira e terceira do Convênio n.º 100/1997, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), e de dispositivos do Decreto n.º 7.660/2011, que aprovou a Tabela de Incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI). ADI 7755 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face das cláusulas primeira e terceira do Convênio CONFAZ n.º 100/97 e do art. 9º, §1º, inciso XI, da Emenda Constitucional n.132/2023, que promoveu regime diferenciado de tributação aos insumos agropecuários.

ação direta de inconstitucionalidade em face das cláusulas primeira e terceira do Convênio CONFAZ n.º 100/97 e do art. 9º, §1º, inciso XI, da Emenda Constitucional n.132/2023, que promoveu regime diferenciado de tributação aos insumos agropecuários. RE 1.426.271 (STF):recurso extraordinário que discute a incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022.

