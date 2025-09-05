Editais trazem novas regras para regularização de débitos tributários

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal publicaram editais do Programa de Transação Integral...

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal publicaram editais do Programa de Transação Integral, com condições especiais para a regularização de débitos tributários até novembro de 2025

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e a Receita Federal (RFB) publicaram três novos editais de transação tributária no âmbito do Programa de Transação Integral (PTI), que permite a regularização de débitos tributários relacionados aos seguintes temas:

Edital nº 52/2025 – Irretroatividade do conceito de "praça" para aplicação do Valor Tributável Mínimo (VTM) nas operações entre partes interdependentes, para fins de incidência do IPI (Lei nº 14.395/2022);

– Irretroatividade do conceito de "praça" para aplicação do Valor Tributável Mínimo (VTM) nas operações entre partes interdependentes, para fins de incidência do IPI (Lei nº 14.395/2022); Edital nº 53/2025 – Critérios de apuração do preço de transferência pelo método Preço de Revenda menos Lucros (PRL);

– Critérios de apuração do preço de transferência pelo método Preço de Revenda menos Lucros (PRL); Edital nº 54/2025 – Incidência de IRPJ/CSLL sobre ganhos de capital e PIS/Cofins na venda de ações recebidas no processo de desmutualização da Bovespa e BM&F.

As condições para regularização dos débitos são as seguintes:

Descontos progressivos sobre multa e juros, limitados 65% do valor do débito, a depender da entrada e do prazo de pagamento escolhido;

Parcelamento em até 60 meses;

Possibilidade de utilização de créditos de prejuízo fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL para liquidação de até 30% do saldo devedor.

O prazo para aderir à transação se encerra em 28 de novembro de 2025.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.