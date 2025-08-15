Evento debate novos mecanismos de arrecadação com foco no Split Payment

O KLA realizou na última terça-feira (27) o terceiro encontro sobre a Reforma Tributária, reunindo clientes e parceiros para debater a adoção do Split Payment como novo mecanismo de arrecadação dos tributos IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços)

Sócios de Tributário discutem impactos da Reforma e detalham funcionamento do modelo que antecipa o recolhimento de IBS e CBS; confira os detalhes do encontro.

O implementação do split payment faz parte das mudanças que serão introduzidas pela Reforma Tributária, instituída pela Emenda Constitucional nº 132/2023 e regulamentada Lei Complementar nº 214/2025.

O novo sistema visa tornar a arrecadação mais eficiente, transparente e segura, prevendo a retenção automática dos tributos no momento do pagamento pela adquirente ou instituição financeira, em vez de depender do posterior recolhimento pelo contribuinte.

Entre os principais pontos abordados no evento, destacam-se:

Funcionamento do Split Payment : O mecanismo prevê que o valor do IBS e da CBS seja automaticamente segregado e recolhido no momento da liquidação financeira da operação. O valor é transferido diretamente ao fisco, e o fornecedor recebe apenas o valor líquido da transação.

: O mecanismo prevê que o valor do IBS e da CBS seja automaticamente segregado e recolhido no momento da liquidação financeira da operação. O valor é transferido diretamente ao fisco, e o fornecedor recebe apenas o valor líquido da transação. Modalidades de aplicação : Foram explicadas as diferentes formas de aplicação — Split Payment Padrão (ou "Inteligente") (com consulta em tempo real à RFB e ao Comitê Gestor), Simplificado (com percentual fixo sobre a operação) e Manual (quando não for possível fazer a segregação automática); e

: Foram explicadas as diferentes formas de aplicação — Split Payment Padrão (ou "Inteligente") (com consulta em tempo real à RFB e ao Comitê Gestor), Simplificado (com percentual fixo sobre a operação) e Manual (quando não for possível fazer a segregação automática); e Impactos na apuração e no fluxo de caixa das empresas: A antecipação do recolhimento exige adequações operacionais, contábeis e financeiras, com atenção ao fluxo de pagamentos de clientes e fornecedores e à devolução de valores eventualmente retidos a maior.

A apresentação foi conduzida pelos sócios Álvaro Lucasechi e José Flávio Pacheco, ao lado da equipe deDireito Tributário do KLA. Os advogados ressaltaram a importância de um planejamento tributário estratégico e de uma preparação tecnológica robusta para garantir a correta integração entre sistemas internos e os meios de pagamento.

O grupo destacou ainda que, diante da antecipação do recolhimento e das novas formas de apuração, será fundamental que as empresas revisem seus processos contábeis, redefinam prazos com fornecedores e clientes e monitorem constantemente os desdobramentos normativos para garantir conformidade com o novo regime.

Clique aqui para conferir o e-book do encontro.

