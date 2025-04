Sócio do KLA dá aula em curso sobre reforma tributária e mercado de capitais

Curso com o advogado Luís Flávio Neto, de Direito Tributário, aborda impactos da reforma tributária no mercado de capitais, com foco em fundos, M&A, valuation e operações financeiras

O sócio de Direito Tributário e especialista em tributação do mercado de capitais Luís Flávio Neto será um dos professores do curso "Fundamentos da Reforma Tributária e Impactos no Mercado de Capitais", promovido pela plataforma Capital Aberto.

O objetivo do curso é oferecer uma visão aprofundada sobre as mudanças trazidas pela reforma tributária e seus reflexos em operações financeiras, fundos de investimento, M&A e valuation. Ao longo das aulas, serão discutidas as transformações nos instrumentos de renda fixa e variável, nos serviços financeiros e nas estruturas societárias, com foco na conformidade e eficiência fiscal.

Entre os principais temas abordados estão:

Panorama da Reforma Tributária do Consumo

Novos tributos (IBS, CBS e IS)

Tributação de fundos abertos e fechados

Aplicação do IBS/CBS sobre serviços financeiros

Novas regras para operações na bolsa

Impacto em derivativos e instrumentos de crédito

Implicações da reforma em estruturas de M&A, holdings e valuation de empresas.

O curso será realizado de forma online e ao vivo nesta segunda-feira e terça, dias 14 e 15 de abril. É voltado a profissionais do mercado financeiro, advogados, gestores e demais interessados nas transformações do cenário tributário brasileiro.

Clique aqui para saber mais sobre o curso.

