Sócio participa de debate sobre Reforma Tributária no Instituto Iter

O evento reuniu ministros do STF e STJ, senadores, acadêmicos e representantes de escritórios de advocacia para discutir os impactos da Reforma Tributária no Brasil

O sócio de Direito Tributário Henrique Lopes esteve presente no evento "Reforma Tributária: estágio atual e desafios", promovido pelo Instituto Iter.

O evento contou com a participação do Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e Fundador do Instituto Iter, Professor Doutor André Mendonça, além de senadores da República, ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e outros especialistas no tema.

Henrique Lopes compôs a mesa de discussão sobre a Reforma Tributária, em que os participantes compartilharam insights e avaliações sobre o estágio atual dos debates legislativos que tratam da reforma, bem como debateram sobre seus possíveis impactos nos diferentes setores econômicos e na sociedade em geral.

O debate ocorreu na segunda-feira (14), na sede do Instituto Iter. O Instituto tem se destacado por fomentar o diálogo entre especialistas, autoridades e representantes de diferentes setores, buscando soluções inovadoras para o sistema tributário brasileiro.

