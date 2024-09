Brasília Em Pauta – Edição Nº 175

Mayer Brown is a distinctively global law firm, uniquely positioned to advise the world’s leading companies and financial institutions on their most complex deals and disputes. We have deep experience in high-stakes litigation and complex transactions across industry sectors, including our signature strength, the global financial services industry.

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Prezados e prezadas,

O “Brasília em Pauta” é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Em caso de interesse por algum assunto listado abaixo, favor enviar um e-mail para nossa equipe.

Boa leitura!

Atenciosamente,

Leia abaixo um resumo dos principais assuntos:

Sessões de 23.09.2024 a 27.09.2024.

Administrativo

TC 032.201/2023-0 (TCU): levantamento com o objetivo de identificar e caracterizar o potencial ferroviário subutilizado do mercado doméstico de cargas.

Anticorrupção e Compliance

RE 1.301.250 (STF): recurso extraordinário, em que se discute a constitucionalidade de decreto judicial genérico de quebra de sigilo de dados telemáticos, para efeito de divulgação de informações pessoais de usuários indeterminados, sem a respectiva identificação, considerada a proteção constitucional da intimidade e da vida privada.

recurso extraordinário, em que se discute a constitucionalidade de decreto judicial genérico de quebra de sigilo de dados telemáticos, para efeito de divulgação de informações pessoais de usuários indeterminados, sem a respectiva identificação, considerada a proteção constitucional da intimidade e da vida privada. TC 010.758/2018-6 (TCU): recurso de reconsideração interposto contra acórdão, por meio do qual as contas da recorrente foram julgadas irregulares, com condenação em débito e multa, no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão do descumprimento de determinações emitidas para elidir superfaturamento identificado em obras de duplicação da rodovia BR-230/PA, no trecho de travessia urbana de Marabá/PA.

recurso de reconsideração interposto contra acórdão, por meio do qual as contas da recorrente foram julgadas irregulares, com condenação em débito e multa, no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão do descumprimento de determinações emitidas para elidir superfaturamento identificado em obras de duplicação da rodovia BR-230/PA, no trecho de travessia urbana de Marabá/PA. TC 030.138/2017-5 (TCU): tomada de contas especial, apartada de auditoria, realizada sobre as obras de construção da Usina Termelétrica de Mauá 3 e instaurada para apurar a irregular manutenção da suspensão da execução do contrato para implantação da usina.

tomada de contas especial, apartada de auditoria, realizada sobre as obras de construção da Usina Termelétrica de Mauá 3 e instaurada para apurar a irregular manutenção da suspensão da execução do contrato para implantação da usina. TC 032.413/2023-8 (TCU): tomada de contas especial instaurada em razão de concessão de operações de crédito e movimentação de recursos financeiros de forma fraudulenta.

tomada de contas especial instaurada em razão de concessão de operações de crédito e movimentação de recursos financeiros de forma fraudulenta. TC 009.412/2020-4 (TCU): recurso de reconsideração em face de acórdão, por meio do qual o recorrente teve suas contas julgadas irregulares, com imputação de débito, em tomada de contas especial instaurada em razão de divergência entre os valores repassados pelo Ministério da Justiça a título de 13º salário e aqueles efetivamente praticados pela empresa a seus funcionários, no âmbito de execução contratual.

Civil

REsp 1.877.300 (STJ): recurso especial que busca definir o termo final da incidência dos juros remuneratórios nos casos de ações coletivas e individuais reivindicando a reposição de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança.

Energia e Infraestrutura

TC 033.444/2023-4 (TCU): solicitação de solução consensual para controvérsias enfrentadas em contrato de concessão da rodovia Eco101, para exploração de 478,7 km da Rodovia BR 101, no estado do Espírito Santo.

Tributário e Financeiro

ADI 6040 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face do artigo 22 da Lei Federal n.º 13.043/2014 e, por arrastamento, do art. 2º do Decreto n.º 8.415/2015, que disciplinam o procedimento de devolução dos resíduos tributários que remanescem na cadeia de produção de bens exportados.

Visit us at mayerbrown.com

Mayer Brown is a global services provider comprising associated legal practices that are separate entities, including Mayer Brown LLP (Illinois, USA), Mayer Brown International LLP (England & Wales), Mayer Brown (a Hong Kong partnership) and Tauil & Chequer Advogados (a Brazilian law partnership) and non-legal service providers, which provide consultancy services (collectively, the "Mayer Brown Practices"). The Mayer Brown Practices are established in various jurisdictions and may be a legal person or a partnership. PK Wong & Nair LLC ("PKWN") is the constituent Singapore law practice of our licensed joint law venture in Singapore, Mayer Brown PK Wong & Nair Pte. Ltd. Details of the individual Mayer Brown Practices and PKWN can be found in the Legal Notices section of our website. "Mayer Brown" and the Mayer Brown logo are the trademarks of Mayer Brown.

© Copyright 2024. The Mayer Brown Practices. All rights reserved.

This Mayer Brown article provides information and comments on legal issues and developments of interest. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.