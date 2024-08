ARTICLE STF julgará inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da Cofins KL Koury Lopes Advogados More Contributor Contribuintes alegam que a base de cálculo do PIS e da Cofins estaria limitada ao conceito de receita bruta ou faturamento, que deve representar a venda de mercadorias e prestação de serviços...

Authors

