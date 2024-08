Documentação de transfer pricing é discutida em evento no KLA

O sócio Victor Polizelli iniciou a mesa-redonda abordando os objetivos e as diferenças da documentação para a definição dos preços de transferência

O quarto encontro da série anual sobre preços de transferência no Brasil foi realizado no KLA na última terça-feira (13). Com a participação de clientes e parceiros no encontro presencial, em São Paulo, sócios trataram da documentação necessária para o transfer pricing.

A série anual é coordenada pelos sócios de Direito Tributário do KLA, Henrique Lopes, Victor Polizelli, Álvaro Lucasechi, Luís Flávio Neto, José Flávio Pacheco, Felipe Omori e Juliana Nunes, além do advogado e economista Marcelo Laplane, de Direito Econômico e Concorrencial.

Neste encontro, o sócio Victor Polizelli iniciou a mesa-redonda abordando os objetivos e as diferenças da documentação para a definição dos preços de transferência. Segundo as diretrizes da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), os requisitos da documentação devem ser formulados para atender três objetivos:

Garantir que os contribuintes atenderam à legislação de preços de transferência ao estabelecerem preços e outras condições para transações intragrupo e ao reportarem os rendimentos nas suas declarações fiscais;

Fornecer ao Fisco as informações necessárias para avaliar as práticas de preços de transferência; e

Fornecer ao Fisco informações úteis para a condução de uma auditoria exaustiva das práticas de preços de transferência da entidade, embora possa ser necessário complementar a documentação com informações adicionais à medida que a auditoria avançar.

A mesa-redonda contou com parte da apresentação feita pela advogada do KLA Alessandra Sabbag, que integra o time de preços de transferência na área de Direito Tributário. Ao seu lado, Polizelli também apresentou que estava presente na plateia o especialista em transfer pricing Javier Núñez, da Ecija, empresa especializada na reciclagem de resíduos de pneus.

