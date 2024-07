Jogos Olímpicos: Marketing E Atletas Influenciadores Devem Seguir Questões Legais

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

'Pegar carona' na popularidade de um evento sem investimento de patrocínio é conhecida como marketing de emboscada, tipificada como crime pela Lei Geral do Esporte

Nesta sexta-feira (26), a cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris 2024 está sendo realizada no rio Sena, marcando o início dos Jogos Olímpicos. Este é um dos maiores eventos do mundo, com grande repercussão midiática e de grande interesse para as empresas em suas ações publicitárias. Todavia, para aquelas que não são patrocinadoras oficiais, é necessário atenção a alguns aspectos legais.

A prática de “pegar carona” na popularidade de um evento sem dispor de investimento de patrocínio é conhecida como marketing de emboscada. No Brasil, essa prática é tipificada como crime pela Lei Geral do Esporte, sujeitando o infrator a uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou pagamento de multa.

Existem duas modalidades de marketing de emboscada: por intrusão (invasão no local dos eventos) e por associação (uso de elementos do evento para induzir um vínculo entre as partes). O simples contexto criado em uma campanha pode ser suficiente para caracterizar o crime.

Essa conduta é reprimida para proteger os altos investimentos realizados pelos patrocinadores oficiais dos Jogos Olímpicos e dos comitês olímpicos, que esperam exclusividade na associação ao evento para justificar os valores despendidos. Portanto, sem ser um patrocinador oficial, é vedado utilizar qualquer elemento que remeta aos Jogos Olímpicos, como:

Nome da cidade-sede e o ano dos Jogos (por exemplo, Paris 2024)

Símbolos olímpicos, emblemas, mascotes, pictogramas e gráficos de Paris 2024

Emblemas dos Comitês Olímpicos Nacionais ou das equipes olímpicas nacionais

Palavras como “Olímpico”, “Olimpíadas”, “Jogos Olímpicos”, “Olimpíada” e “Olimpíadas”

Nomes das equipes olímpicas, como “Equipe do Brasil” ou “Time do Brasil”

Obras, músicas, obras artísticas e designs criados pelo COI, pelos Comitês Organizadores de Paris 2024 ou por qualquer Comitê Olímpico Nacional

Atletas Influenciadores como alternativa: é possível?

Muitos participantes dos Jogos Olímpicos são ativos em diversas redes sociais e contam com um número significativo de seguidores, tornando-os verdadeiros influenciadores. Com o engajamento gerado, esses atletas são constantemente procurados por diversas marcas para ofertas de patrocínio pessoal e produção de posts publicitários, os publis, associando as empresas de forma positiva à temática esportiva.

Todavia, no contexto dos Jogos Olímpicos e a presença de patrocinadores oficiais do evento, como fica essa situação?

Para lidar com isso, o Comitê Olímpico Internacional (COI) criou a “Regra 40”, que delimita o uso do nome, da imagem ou do desempenho esportivo dos participantes durante o período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Em termos práticos, o COI visa impedir atos de marketing de emboscada perpetrados por meio dos participantes nos Jogos Olímpicos.

Desde as Olimpíadas de 2016, a Regra 40 tem sido uma fonte de tensão entre o COI e os participantes, pois limita como os atletas podem capitalizar seu próprio nome, imagem e semelhança, muitas vezes a principal forma de sustento desses atletas. Anteriormente, a Regra 40 previa um período de “blackout”, proibindo o uso comercial por patrocinadores não olímpicos durante os Jogos Olímpicos.

Em resposta a essas críticas e após um processo de consulta com várias partes interessadas, o COI revisou a Regra 40 para os Jogos de Paris 2024, permitindo maior flexibilidade para os atletas promoverem seus patrocinadores pessoais, desde que cumpram certas condições.

A Regra 40 define que entidades não patrocinadoras dos Jogos Olímpicos podem fazer postagens e campanhas contendo os direitos dos atletas, desde que:

Tenham a anuência de todos os participantes;

Respeitem os limites estipulados pelo COI quanto aos setores de atuação, sendo proibida a conexão com bebidas alcoólicas, apostas, entre outros;

Não utilizem nenhuma propriedade intelectual do COI e/ou dos Jogos Olímpicos;

Sejam dotadas de caráter genérico.

Para ser qualificado como “genérico”, tais conteúdos (i) não devem ter conexão com os Jogos Olímpicos, COI, comissões nacionais e times nacionais; (ii) devem estar no mercado há mais de 90 dias antes do início da Regra 40, exceto se previsto por um prazo superior pelas comissões nacionais; e (iii) não podem ter sua divulgação e circulação aumentada durante os Jogos Olímpicos.

No caso do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), as orientações são mais restritivas: as campanhas não podem utilizar qualquer temática esportiva alusiva a uma modalidade que faça parte do programa olímpico, e a campanha precisa estar sendo veiculada por, no mínimo, seis meses antes do início dos Jogos Olímpicos.

