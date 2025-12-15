Artigo do KLA no guia ILN aborda a constituição de empresas no Brasil

O material, assinado pelo time de Societário do KLA, traz comparativos entre Limitada e S.A e reflete sobre as mudanças que vêm transformando o cenário corporativo brasileiro

As sócias de Direito Societário Melissa Kanô e Patrícia Braga, ao lado do advogado da área Hebert Oliveira, assinam o artigo Establishing a Business Entity in Brazil, publicado no guia da International Lawyers Network (ILN), um material completo que serve como porta de entrada para investidores, empresas estrangeiras e profissionais que buscam compreender o funcionamento das estruturas societárias brasileiras.

O conteúdo apresenta, de maneira comparativa e analítica, os dois modelos mais utilizados para empreender no país: a sociedade limitada (LTDA.) e a sociedade anônima (S.A.). O estudo examina as características jurídicas essenciais de cada formato, abordando desde a constituição da empresa até mecanismos de administração, regras de capitalização, direitos dos sócios e acionistas e formas de tomada de decisão. A análise inclui ainda questões práticas, como quóruns deliberativos, obrigações regulatórias, responsabilidades dos administradores e a flexibilidade operacional de cada estrutura.

Outro eixo relevante do texto é o panorama tributário aplicável aos negócios estabelecidos no Brasil. Os autores discutem os principais tributos que podem incidir sobre empresas, a depender do setor, porte e enquadramento fiscal, e apresentam elementos que influenciam diretamente a escolha do tipo societário, como regimes de apuração, impactos em operações interestaduais e reflexos do atual arcabouço de preços de transferência.

O artigo oferece uma visão funcional do ambiente corporativo brasileiro: como as empresas se estruturam, como se governam, quais exigências devem cumprir e quais critérios práticos orientam investidores na tomada de decisão ao ingressar no mercado nacional.

A ILN é uma rede internacional de escritórios de advocacia que conecta profissionais de diversos países, com o KLA como um dos representantes brasileiros, promovendo troca de conhecimento e fortalecimento da atuação global.

Clique aqui para ler o artigo completo.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.