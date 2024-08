ARTICLE TJ-SP aponta abuso de poder em contratos entre controladora e controlada KL Koury Lopes Advogados More Contributor A 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) emitiu, por maioria, uma decisão importante nos autos da Apelação Cível nº 1122550-73.2020.8.26.0100...

