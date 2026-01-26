LC nº 227/2026: 2ª etapa de regulamentação da reforma tributária

Publicada em janeiro de 2026, a LC 227/2026 avança na reforma tributária do consumo, regulamenta o IBS, trata do ITCMD, do processo administrativo e da transição do ICMS

No dia 14 de janeiro de 2026, foi publicada a Lei Complementar (LC) nº 227/2026, com a conclusão da 2ª etapa legislativa da reforma tributária do consumo.

De modo geral, a nova LC tem como grandes temas:

a instituição do Comitê Gestor do IBS (CGIBS);

a regulamentação do processo administrativo tributário do IBS;

a distribuição do produto da arrecadação do IBS aos entes federativos;

a definição de normas gerais relativas ao ITCMD e algumas alterações relativas ao ITBI; e

alterações na legislação tributária, inclusive na LC nº 214/2025, que veicula parte relevante da reforma tributária do consumo.

A seguir, apresentamos breves comentários sobre os principais pontos tratados na LC:

Comitê Gestor do IBS

Instituição do CGIBS, entidade responsável por centralizar a administração do novo imposto, com competência para editar regulamento único, uniformizar a interpretação e a aplicação da legislação, assim como arrecadar, compensar e distribuir o produto do IBS.

A Lei tratou da sua organização e competência dos seus órgãos internos.

Processo administrativo tributário do IBS

Definição da contagem de prazos processuais na esfera administrativa também em dias úteis, como no Judiciário, com previsão do mesmo recesso entre 20 de dezembro e 20 de janeiro.

Previsão do prazo de 20 dias para apresentar impugnação contra autuações – diferentemente de muitas legislações estaduais que preveem prazos de 30 dias.

Possibilidade de sanar vícios de representação ou de ajustar alguns itens da impugnação, com concessão de prazo para o contribuinte.

Previsão do prazo também de 20 dias para recursos em geral, sendo de 10 dias o prazo para recurso de uniformização – também diferentemente de muitas legislações estaduais que preveem prazos de 30 dias.

Possibilidade de sustentação oral em todas as instâncias.

Composição de 27 Câmaras de Julgamento, que serão definidas por Estado. Os casos serão distribuídos de acordo com a origem da autuação.

Transição do ICMS e saldos credores

O pedido de homologação de saldos credores relativos ao ICMS existentes em 31 de dezembro de 2032 deverá ser protocolado pelos contribuintes em até 5 anos contados de 1º de janeiro de 2033, com prazo máximo de análise de até 24 meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

Dentro de sua competência, cada Estado será responsável por regulamentar o pedido de homologação de saldo credor.

Previsão da possibilidade de cessão a terceiros do saldo credor homologado, por meio de documento fiscal eletrônico de transferência de crédito.

Previsão de que mercadorias sujeitas a ICMS-ST em estoque em 31 de dezembro de 2032 também gerarão crédito.

ITCMD

Definição de que o excesso de meação configura doação.

Previsão da incidência do ITCMD sobre transmissão via trust. No caso de trusts revogáveis, só incidirá o ITCMD na distribuição efetiva aos beneficiários. No caso de trusts irrevogáveis, a incidência se dará no momento de sua constituição.

Definição do momento da ocorrência do fato gerador da transmissão causa mortis na data do óbito, afastando a hipótese da data da abertura do inventário.

Estabelecimento de regras para a definição da base de cálculo de participações societárias, privilegiando seu valor de mercado.

Previsão de que doações sucessivas entre o mesmo doador e o mesmo donatário devem ser somadas para fins de progressividade da alíquota do ITCMD.

Regulamentação de doações e heranças advindas do exterior, suprindo a omissão de lei complementar que levou o STF a declarar a inconstitucionalidade do ITCMD nessas situações. Ainda cabe aos Estados editar leis específicas sobre o tema.

Algumas alterações legislativas

Ajustes na legislação do ITBI, definindo sua base de cálculo como o valor de mercado do imóvel.

Regulamentação da qualificação de FII e Fiagro como contribuintes (ou não) do IBS e da CBS.

Definição de que, nas operações de execução continuada ou fracionada, o fato gerador do IBS e da CBS considera-se ocorrido no que acontecer primeiro entre o momento em que se torna exigível a parte da contraprestação correspondente a cada pagamento ou no pagamento da obrigação decorrente do fornecimento;

Atribuição de responsabilidade solidária e permissão de substituição tributária pelas plataformas digitais.

Definição de que, na importação de serviços e intangíveis, considera-se consumo no país quando o local da operação ou o domicílio do adquirente for o Brasil".

Obrigatoriedade e unificação do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) para pessoas jurídicas inscritas no CNPJ.

Para medicamentos com direito à alíquota zero de IBS e CBS, não haverá mais uma lista fixa. Ao invés do Anexo XIV da LC nº 214/2025, o Ministério da Fazenda e o CGIBS divulgarão a cada 120 dias a relação dos medicamentos beneficiados, de acordo com as destinações previstas na mesma LC.

Extinção da multa aduaneira de 1% prevista no art. 84 da Medida Provisória nº 2.158-35/2001, aplicada sobre o valor aduaneiro no caso de erro na classificação fiscal ou na unidade de medida estatística. É possível alegar que a revogação tem efeitos retroativos, alcançando cobranças ainda não definitivamente julgadas.

Vigência e produção de efeitos

Em relação às alterações no Simples Nacional a LC terá vigência a partir de 1º de janeiro de 2027;

Em relação aos dispositivos que tratam do funcionamento do CGIBS, a LC terá vigência a partir da eleição do seu Presidente; e,

Em relação aos demais dispositivos, a LC entrou em vigor na data de sua publicação (14 de janeiro).

