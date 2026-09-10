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10 September 2026

Fertilizantes, etanol e agrotóxicos ganham novas regras no MAPA; confira a newsletter

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Brazil's agricultural sector faces significant regulatory changes as new legislation introduces tax credits for fertilizer production and ethanol subsidies, while the Ministry of Agriculture updates laboratory protocols and import/export procedures for agricultural inputs. These developments reshape compliance requirements and operational frameworks for agribusiness stakeholders navigating fertilizer manufacturing, biofuel production, and agricultural product trade.
Brazil Energy and Natural Resources
Monique Guzzo
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Todos os dias surgem novas normas, atualizações regulatórias, notícias e decisões judiciais e institucionais com impacto direto nos negócios. Para facilitar esse acompanhamento, reunimos neste boletim os temas que realmente importam para o setor agropecuário.

Nesta edição, apresentamos, de forma clara, prática e objetiva, os principais movimentos regulatórios que afetam setores estratégicos como aditivos, controle fitossanitário, produtos vegetais, produtos veterinários e demais produtos sujeitos à regulação do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e respectivos conselhos profissionais. Confira:

Autoridade / Atualização Breve descritivo Quem pode ser impactado?
Lei Complementar nº 235/2026 (DOU, 28/08/2026), vigente desde a publicação Institui crédito fiscal de até 20% do dispêndio para projetos de produção nacional de fertilizantes, matérias-primas, bioinsumos, biofertilizantes e remineralizadores, limitado a R$ 1 bi/ano entre 2027 e 2031, condicionado a procedimento concorrencial. Autoriza subvenção a produtores e cooperativas de etanol hidratado (limite R$ 1,2 bi) para preservar o diferencial tributário frente à gasolina, e permite compensação de saldos credores de PIS/Cofins por produtoras de etanol, limitada a R$ 750 milhões em 2026. Isenta ainda, entre 2027 e 2031, projetos do programa de fertilizantes do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) (limite R$ 1 bi no total) Indústria de fertilizantes e bioinsumos, produtores e cooperativas de etanol, agroindústria em geral
MAPA
>> Portaria SDA/MAPA nº 1.663, publicada e vigente desde 04/08/2026.		 Estabelece regras para relações entre a Rede de Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária e fundações de apoio credenciadas para projetos de pesquisa, prestação de serviços e desenvolvimento institucional. Define requisitos para planos de trabalho, cronograma físico-financeiro, equipe e orçamento. Veda subcontratação total do objeto e projetos de duração indeterminada. Exige transparência com publicação de instrumentos jurídicos, relatórios de execução e prestações de contas. Propriedade intelectual gerada pertence à Rede de Laboratórios. Agroindústria, Pesquisa clínica, Biotech
MAPA
>> Portaria SDA/MAPA nº 1.670/2026, publicado e vigente desde 14/08/2026		 Revoga três Instruções Normativas anteriores que regulamentavam as metodologias de análise empregadas nos controles oficiais da Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários. IN nº 30/2010 (Estabelece os métodos oficiais para análise de inoculantes, sua contagem, identificação e análise de pureza), IN nº 14/2018 (Altera a IN nº 30/2010) e IN nº 45/2017 (Critérios para credenciamento de laboratórios para testes de DNA em identificação genética e verificação de parentesco animal). Agroindústria, Saúde animal
MAPA
>> Portaria SDA/MAPA nº 1.673/2026, publicada e vigente desde 18/08/2026.		 A Portaria submete à Consulta Pública a Minuta de Portaria que estabelece procedimentos de controle para importação e exportação de insumos agrícolas (agrotóxicos, fertilizantes, sementes e correlatos). A minuta consolida procedimentos de autorização prévia, gestão de risco agropecuário, canais de fiscalização diferenciados, documentação obrigatória, rotulagem e rastreabilidade, revogando quatro Instruções Normativas anteriores. Contribuições devem ser encaminhadas via SISMAN até 01/10/2026. Agroindústria, Alimentos e bebidas
MAPA
>> Portaria SDA/MAPA nº 1.676/2026, publicada e vigente desde 24/08/2026.		 A Portaria SDA/MAPA nº 1.676/2026 estende os prazos de implementação do Sistema Unificado de Informação, Petição e Avaliação Eletrônica (SISPA) para agrotóxicos. Cadastro de componentes passa de 90 para 180 dias; produtos técnicos com dossiê completo, de 60 para 150 dias; técnicos equivalentes, 150 dias; formulados e pré-misturas, 120 dias. Agroindústria

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Monique Guzzo
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