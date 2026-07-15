Reforma do Código Civil é tema de podcast do Enacon com sócia do KLA

A sócia de Direito Imobiliário Luanda Backheuser participou do Podcast do ENACON 2026, um dos principais encontros do mercado condominial brasileiro, que reuniu profissionais do setor em três dias de conteúdo, inovação e networking.

No podcast, Luanda integrou o painel “O que falta você saber sobre a reforma do Código Civil”, ao lado de Paulo Doron e Luciana Ismael, com mediação de Rubens Carmo Elias. O debate abordou os pontos mais relevantes e ainda pouco compreendidos da reforma, incluindo a personalidade jurídica do condomínio, os novos mecanismos de combate à inadimplência e as tendências regulatórias que devem impactar o setor nos próximos anos.

O ENACON, que chegou à sua 22ª edição, consolidou-se mais uma vez como o maior encontro de gestão condominial do Brasil. Promovido pelo Secovi-SP, o evento foi realizado entre os dias 17 e 19 de junho, em São Paulo, reunindo especialistas, lideranças e empresas em uma programação voltada à troca de conhecimento e ao desenvolvimento do mercado.

O Secovi-SP representa mais de 93 mil empresas e atua em defesa dos seus interesses econômicos, profissionais e sociais. Com atuação em incorporação, gestão condominial, tecnologia, sustentabilidade e inovação, o Secovi-SP também produz pesquisas, índices e conteúdo técnico que orientam o setor.

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