CNJ: Liminar Permite Alienação Fiduciária Por Instrumento Particular

No dia 27 de novembro de 2024, o Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Mauro Campbell Marques, deferiu uma liminar que reestabelece temporariamente a possibilidade de qualquer pessoa ou entidade formalizar alienações fiduciárias sobre imóveis por instrumento particular, mesmo que não façam parte do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) ou do Sistema Financeiro Habitacional (SFH).

A liminar foi deferida nos autos do Pedido de Providências nº 00007122-54.2024.2.00.00000 requerido pela União Federal suspendendo os efeitos do Provimento 172/2024, proferido pela Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ) em 05 de junho de 2024, conforme alterado pelos Provimentos 175/2024 e 177/2024. O Provimento 172/2024 havia alterado o Código Nacional de Normas do CNJ para restringir a formalização por instrumento particular da alienação fiduciária.

Antes do Provimento 172/2024, a instituição de alienação fiduciária em garantia poderia ser realizada por instrumento particular, com efeitos de escritura pública, por qualquer pessoa e entidade, conforme previsto no artigo 38 da Lei 9.514/1997. No entanto, com a restrição imposta pelo Provimento 172/2024, todos aqueles que não fazem parte do SFI ou do SFH passaram a ser obrigados a lavrar escritura pública para instituir alienações fiduciárias sobre imóveis.

Diante disso, a União Federal, representada pela Advocacia-Geral da União, apresentou o Pedido de Providências requerendo a suspensão imediata dos efeitos do Provimento 172/2024, devido aos impactos decorrentes do ato, tais como aumento de custos nas operações de crédito, e desvantagem competitiva para entidades que não integram o SFI e o SFH.

O Ministro Mauro Campbell acolheu o pedido da União Federal e deferiu liminar suspendendo os efeitos do Provimento 172/2024, prorrogando, até eventual decisão posterior em contrário, a regularidade dos instrumentos particulares para formalização de alienação fiduciária sobre bens imóveis, independentemente de terem sido celebrados pelas entidades do SFI ou SFH.

Destaca-se que a decisão ainda não é definitiva, mas permite que as alienações fiduciárias continuem sendo celebradas por instrumento particular por ora, em conformidade com a regra original prevista pelo artigo 38 da Lei 9.514/1997.

Visit us at mayerbrown.com

Mayer Brown is a global services provider comprising associated legal practices that are separate entities, including Mayer Brown LLP (Illinois, USA), Mayer Brown International LLP (England & Wales), Mayer Brown (a Hong Kong partnership) and Tauil & Chequer Advogados (a Brazilian law partnership) and non-legal service providers, which provide consultancy services (collectively, the "Mayer Brown Practices"). The Mayer Brown Practices are established in various jurisdictions and may be a legal person or a partnership. PK Wong & Nair LLC ("PKWN") is the constituent Singapore law practice of our licensed joint law venture in Singapore, Mayer Brown PK Wong & Nair Pte. Ltd. Details of the individual Mayer Brown Practices and PKWN can be found in the Legal Notices section of our website. "Mayer Brown" and the Mayer Brown logo are the trademarks of Mayer Brown.

© Copyright 2024. The Mayer Brown Practices. All rights reserved.

This Mayer Brown article provides information and comments on legal issues and developments of interest. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.