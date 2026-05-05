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5 May 2026

Nova medida pública regula frete mínimo rodoviário; confira o e-book

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A nova MP nº 1.343/2026 endurece a fiscalização do piso mínimo do frete rodoviário no Brasil, estabelecendo cadastro obrigatório de operações e bloqueio do CIOT quando valores estiverem abaixo do piso legal.
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E-book do KLA analisa a MP nº 1.343/2026, o reforço da fiscalização pela ANTT, os riscos para transportadores e embarcadores e os principais desafios jurídicos do piso mínimo do frete rodoviário

A fiscalização do piso mínimo do frete rodoviário entra em uma nova fase com a edição da MP nº 1.343/2026, publicada em resposta à alta do diesel e voltada ao endurecimento da regulação do setor. Entre as principais mudanças estão o cadastro obrigatório das operações de transporte e o bloqueio da emissão do CIOT quando o valor do frete estiver abaixo do piso legal, com vigência a partir de 24 de maio.

O novo marco vem acompanhado de resoluções recentes da ANTT (Agência Nacional dos Transportes Terrestres) que reforçam a fiscalização, prevendo sanções relevantes para transportadores e embarcadores, como multas elevadas e até a suspensão do RNTRC, além da integração das informações do CIOT ao MDF-e. O cenário se torna ainda mais complexo diante da ADI nº 5.956 no STF, que suspendeu processos judiciais sobre o tema, mas não as autuações administrativas.

Diante desse contexto, a equipe de Direito Administrativo e Público do KLA, com o sócio Roberto Lambauer, preparou um e-book que analisa os impactos práticos da MP nº 1.343/2026, os riscos regulatórios e os principais desafios jurídicos envolvendo o frete mínimo, incluindo metodologia de cálculo, carga própria e operações intragrupo.

Clique aqui para acessar o material e entender como se preparar.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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