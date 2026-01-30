ARTICLE
30 January 2026

Dia Internacional Da Proteção De Dados: Por Que A Privacidade Importa

Data reforça a importância da proteção de dados pessoais como valor jurídico e social em um cenário de crescente digitalização das relações...
Ana Carolina Cesar,Juliana Almeida, and Rafaela Ribeiro
Data reforça a importância da proteção de dados pessoais como valor jurídico e social em um cenário de crescente digitalização das relações

A data, comemorada em 28 de janeiro, é um bom convite para a reflexão e a conscientização sobre a importância da privacidade e da proteção de dados pessoais, especialmente em um contexto de crescente digitalização das relações sociais, econômicas e institucionais. A data reforça a compreensão de que a proteção de dados deixou de ser um tema apenas jurídico, integrando-se de forma direta ao cotidiano de pessoas e empresas, e impactando diretamente a confiança nas relações e a proteção de direitos fundamentais.

Em um cenário no qual informações pessoais são continuamente coletadas, armazenadas, compartilhadas e tratadas, adotar medidas adequadas de segurança não é mais uma boa prática – é essencial. A ausência de proteção eficaz pode ensejar incidentes de segurança, fraudes, acessos não autorizados e usos indevidos de dados, gerando consequências legais e também prejuízos financeiros e reputacionais.

Pequenos cuidados fazem muita diferença: usar senhas e credenciais seguras, adotar mecanismos adicionais de autenticação, ter atenção com documentos físicos e digitais, e avaliar com critério quando e com quem dados são compartilhados, são ações que contribuem significativamente para a redução de riscos. Também vale redobrar a atenção com comunicações suspeitas, links e solicitações inesperadas, que muito vezes são práticas comuns em tentativas de fraude e engenharia social.

Assim, o Dia Internacional da Proteção de Dados reafirma a centralidade da privacidade como valor jurídico e social, estimulando uma cultura de proteção de dados pautada na prevenção, na transparência e na responsabilidade. Mais do que atender a requisitos legais, proteger dados pessoais representa um compromisso contínuo com a segurança, a ética e o respeito aos direitos dos titulares, elementos indispensáveis para a construção de um ambiente digital mais seguro e confiável.

Com abordagem preventiva e orientada ao negócio, o KLA Advogados contribui para a mitigação de riscos regulatórios, reputacionais e operacionais, promovendo conformidade, segurança jurídica e confiança nas relações entre organizações, titulares de dados e autoridades competentes.

