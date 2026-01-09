ARTICLE
9 January 2026

LGPD é tema de artigo do KLA no guia ILN

KL
Koury Lopes Advogados

Contributor

Koury Lopes Advogados logo
Explore Firm Details
A sócia Ana Carolina Cesar, das áreas de Proteção de Dados e Propriedade Intelectual, e a advogada Lara Salgueiro, do time de Tecnologia e Inovação do KLA...
Brazil Privacy
Ana Carolina Cesar and Lara Salgueiro
Ana Carolina Cesar’s articles from Koury Lopes Advogados are most popular:
  • within Privacy topic(s)
  • in South America
  • in South America
Koury Lopes Advogados are most popular:
  • within Food, Drugs, Healthcare and Life Sciences topic(s)
  • with readers working within the Telecomms industries

A sócia Ana Carolina Cesar, das áreas de Proteção de Dados e Propriedade Intelectual, e a advogada Lara Salgueiro, do time de Tecnologia e Inovação do KLA, assinam o artigo Brazil: Data Protection, publicado no ILN Data Privacy Paper, guia internacional da International Lawyers Network (ILN) dedicado aos principais marcos regulatórios de proteção de dados ao redor do mundo.

O artigo apresenta uma análise do regime brasileiro de proteção de dados pessoais, tendo como eixo central a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O estudo contextualiza a evolução normativa do país, desde o cenário fragmentado anterior à LGPD até sua consolidação como pilar do sistema jurídico brasileiro, com destaque para o reconhecimento da proteção de dados como direito fundamental pela Constituição Federal.

As autoras exploram os principais conceitos e estruturas da legislação, incluindo o escopo de aplicação territorial e extraterritorial da LGPD, as definições de dados pessoais, dados sensíveis e dados anonimizados, bem como os papéis e responsabilidades dos agentes de tratamento.

Outro ponto de destaque é a análise das normas complementares editadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), em especial as Resoluções nº 18/24 e nº 19/24, que trouxeram maior clareza sobre a atuação do DPO e sobre as regras aplicáveis às transferências internacionais de dados, tema de grande relevância para empresas com operações globais.

A ILN é uma rede internacional de escritórios de advocacia que reúne profissionais de diferentes jurisdições para promover a troca de conhecimento jurídico e a atuação coordenada em temas globais. O KLA integra a rede como representante brasileiro.

Clique aqui para ler o artigo completo, na página 12 do guia.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Ana Carolina Cesar
Ana Carolina Cesar
Photo of Lara Salgueiro
Lara Salgueiro
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More