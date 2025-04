Dia Mundial da Propriedade Intelectual destaca indústrias criativas

Avanços regulatórios, impacto da inteligência artificial e o papel da música marcam as di

No Dia Mundial da Propriedade Intelectual, comemorado neste sábado, 26, são celebrados os avanços e a crescente valorização da proteção aos ativos intangíveis no Brasil e no mundo. Em um cenário de constante transformação, a defesa de marcas, patentes, direitos autorais e demais formas de propriedade intelectual tornou-se essencial para a competitividade e o desenvolvimento sustentável de empresas em todos os setores.

Para 2025, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) escolheu o tema “PI e a música: sinta o ritmo da PI”, com o objetivo de destacar a importância da propriedade intelectual na valorização e proteção da música. A proposta abrange desde compositores e intérpretes até a interseção da música com áreas como cinema, moda, tecnologia e jogos eletrônicos.

No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) implementou, em 2024, medidas relevantes que impactam diretamente o setor. Entre as novidades, estão a dispensa da tradução juramentada para documentos estrangeiros em pedidos de patentes e a possibilidade de registrar slogans publicitários como marcas — avanço que amplia as ferramentas de resguardo às estratégias das empresas nacionais.

Outro tema em evidência é o avanço da inteligência artificial na criação de obras e no desenvolvimento de soluções inovadoras. O uso dessas tecnologias levanta debates sobre autoria e titularidade, especialmente no campo das patentes, e exige do Direito respostas rápidas e alinhadas às transformações tecnológicas. Trata-se de um cenário em que a fronteira entre humano e máquina desafia os modelos jurídicos

Reforçando a relevância da propriedade intelectual, o KLA Advogados reafirma seu compromisso com a excelência, a ética e a constante atualização nessa área. Estamos ao lado de quem cria, inova e transforma, oferecendo proteção jurídica à altura de cada projeto.

