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13 August 2026

Substância Econômica em BVI e Cayman têm atualizações

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Recent regulatory updates in BVI and Cayman Islands introduce significant changes to economic substance reporting and CRS compliance requirements. BVI migrates its annual reporting to the VIRRGIN platform with new data fields potentially becoming mandatory throughout 2026, while Cayman Islands consolidates CRS deadlines and implements new Principal Point of Contact requirements.
Worldwide Wealth Management
Vera Helena Cardoso De Almeida and Maria Eugênia Martignon
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Em 2018, o governo das Ilhas Virgens Britânicas (BVI) aprovou o regime de Substância Econômica (Economic Substance), aplicável às sociedades domiciliadas em BVI que exercem determinadas “atividades relevantes”. Para as sociedades que são utilizadas para deter investimentos no mercado de capitais, a atividade relevante aplicável costuma ser a de holding, na modalidade “pure equity holding company” – sociedade que apenas detém participações societárias e aufere dividendos e ganhos de capital –, sujeita a um teste de substância reduzido, sem exigência de direção e gestão em BVI nem de atividades geradoras de renda no território.

Vale lembrar que essa classificação é estrita: a titularidade de outros ativos, como títulos de renda fixa, pode afastar o enquadramento como pure equity holding e atrair exigências de substância mais rigorosas.

Duas atualizações recentes, uma em BVI e outra em Cayman Islands, merecem atenção.

BVI – migração de sistema e novos campos de reporte

A partir de janeiro de 2026, o reporte anual de Substância Econômica migrou do sistema BOSS para a plataforma VIRRGIN, hospedada pela BVI Financial Services Commission, com formulários dinâmicos que geram campos adicionais apenas para entidades com atividade relevante. Sociedades sem atividade relevante seguem sujeitas a um reporte simplificado.

A International Tax Authority (ITA) confirmou que a migração é uma mudança de sistema, sem alteração da Economic Substance Act ou das Rules on Economic Substance vigentes. A ITA sinalizou, contudo, que novos campos já programados na VIRRGIN – relacionados a temas como presença de diretores nas reuniões do conselho, segregação de receitas e despesas dentro e fora de BVI, identificação de controladoras imediatas e finais, e comprovação de residência fiscal fora de BVI – poderão se tornar exigíveis ao longo de 2026, após consulta prévia aos registered agents. Ou seja, são pontos a monitorar, e não obrigações já em vigor.

  • Recomendamos que clientes com sociedades em BVI confirmem junto ao registered agent local a classificação de atividade relevante e os prazos de reporte (6 meses após o encerramento do exercício financeiro).
  • Vale também revisar, desde já, a documentação de suporte de residência fiscal fora de BVI (quando aplicável), para evitar corrida de última hora caso os novos campos se tornem obrigatórios.

Cayman Islands – atualização paralela

Cayman Islands publicou a nova International Tax Co-operation (Economic Substance) Act (2026 Revision), que consolida alterações anteriores sem introduzir mudanças substantivas ao regime. No âmbito do CRS 2.0, entram em vigor a exigência de um Principal Point of Contact com presença física em Cayman e a unificação, a partir do ciclo de 2026, dos prazos de CRS Return e CRS Compliance Form para 30 de junho. O Department for International Tax Cooperation (DITC) também deixou de enviar lembretes de prazo, cabendo a cada entidade o acompanhamento autônomo de suas obrigações.

  • Clientes com entidades em Cayman devem assegurar a designação do Principal Point of Contact local e ajustar o calendário interno de compliance aos novos prazos unificados.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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