ARTICLE Decreto regulamenta incentivo fiscal à reciclagem e promove sustentabilidade KL Koury Lopes Advogados More Contributor O Decreto nº 11.246, publicado no dia 10 de julho, regulamenta o incentivo fiscal à cadeia produtiva da reciclagem, instituído pela Lei nº 14.260/2021...

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.