Atualizações regulatórias em cannabis, biossimilares e mais; confira a newsletter

Autoridade/ Atualização Breve descritivo Setores impactados

ANVISA



>> Notícia: Anvisa inicia implementação de normas decorrentes de decisão do STJ ANVISA publica RDC 1.012 autorizando cultivo de Cannabis sativa L. para pesquisa em ICTs, instituições de ensino, órgãos de defesa e fabricantes mediante AE. RDC 1.013 autoriza cultivo com THC ≤ 0,3% para fins medicinais e farmacêuticos com distribuição comercial e exportação. Inauguram marco regulatório para pesquisa e produção doméstica. Farmacêuticos, biológicos, Pesquisa clínica e biotech; Insumos agrícolas

ANVISA



>> Notícia: Anvisa aprova abertura de processo para revisar normas da propaganda de alimentos e de medicamentos ANVISA abre processo administrativo para revisão de RDC 96/2008 e RDC 24/2010 (propaganda de alimentos e medicamentos) em resposta a ADI 7.788 no STF e transformações em e-commerce/redes sociais/marketplaces, reafirmando competência sobre comunicação de produtos com risco sanitário. Aprova PAR e novas RDCs para gases medicinais, saneantes e medicamentos de referência, além de revisões de normas sobre contaminantes, ingredientes ativos e aditivos alimentares. Farmacêutico, biológicos; Cosméticos, higiene pessoal; Alimentos; Marketplace, e-commerce de produtos regulados; Saneantes; Gases medicinais

ANVISA



>> Notícia: Anvisa lança novo edital para avaliação regulatória de dispositivos médicos inovadores ANVISA convoca desenvolvedores para projeto de avaliação regulatória colaborativa de dispositivos médicos inovadores (classe III/IV com tecnologia inovadora em IA, biomateriais, monitoramento avançado). Elegíveis instituições nacionais com financiamento público, priorizando saúde da mulher. Seleção de até 10 projetos com inscrições em 30 dias. Dispositivos médicos, produtos para saúde; Biotech

ANVISA



>> Notícia: Anvisa atualiza documento de Perguntas e Respostas sobre a RDC 945/2024. A Anvisa atualizou documento orientativo sobre pesquisa clínica de medicamentos no Brasil. O documento esclarece como patrocinadores e pesquisadores devem aplicar as normas para testar medicamentos combinados (Associações em Doses Fixas — ADFs) e outros tipos. Reflete novos entendimentos após 1,5 anos de vigência das normas. Tem caráter educativo e não vinculante. Farmacêutico, Biológicos, Pesquisa Clínica, CRO, Biotech

ANVISA



>> Notícia: Anvisa publica novo formulário para submissão de CBPF de produtos de terapias avançadas Anvisa disponibilizou novo Formulário de Petição de Certificação em Boas Práticas de Fabricação para Produtos de Terapias Avançadas (terapia gênica in vivo/ex vivo, terapia celular avançada, engenharia tecidual, produtos combinados). Formulário unifica certificação de BPF em modelo único. Simplificação de códigos de petição. Harmonização com procedimentos de CBPF de medicamentos. Farmacêutico, Biológicos, Biotech, Terapia celular

ANVISA



>> Notícia: Cadastro de fabricantes internacionais de dispositivos médicos (Risco I e II) agora é eletrônico Anvisa implementou modernização no cadastro de fabricantes internacionais de dispositivos médicos classes I e II (incluindo IVD). Pedidos de criação, alteração e inativação passam a ser realizados exclusivamente via sistema Solicita. O Código Único de Fabricante Internacional, necessário para rastreabilidade de origem e indicação obrigatória em processos de regularização de importados, será disponibilizado após deferimento no Portal de Consultas da Anvisa. Procedimento permanece inalterado para classes III e IV. Dispositivos médicos, Diagnóstico, IVD

ANVISA



>> Notícia: Cadastro de fabricante internacional de cosméticos e saneantes por peticionamento eletrônico Anvisa tornou eletrônico o procedimento de cadastro de fabricantes internacionais de cosméticos e saneantes a partir de 17/08/2026. As solicitações devem ser feitas exclusivamente via sistema Solicita usando os novos códigos de assunto: 2882 para cosméticos e 30031 para saneantes. Descontinua atendimento via Fale Conosco. Petições devem incluir formulário específico preenchido conforme a necessidade (inclusão ou alteração de cadastro). Cosméticos, Higiene pessoal, Saneantes

ANVISA



>> Notícia: Anvisa abre processo para regulamentar venda de medicamentos em marketplaces. e Despacho nº 101/2026, publicado em 24/08/2026. Diretoria Colegiada aprovou abertura de processo administrativo para regulamentar venda e entrega de medicamentos em marketplaces, adequando regras à Lei 15.357/2026. Lei autoriza farmácias e drogarias licenciadas a contratarem plataformas digitais para logística e entrega. Consulta pública permitirá participação de farmácias, drogarias, plataformas, conselhos profissionais, consumidores e órgãos de vigilância. Farmacêutico, Marketplace sanitário, Healthtech, Saúde digital

ANVISA



>> Notícia: Anvisa recebe contribuições para a atualização da RDC 55/2010. A Anvisa receberá contribuições sobre a revisão da RDC 55/2010, que regulamenta o registro de produtos biológicos, até 17 de setembro. O objetivo é melhorar a norma considerando experiência acumulada desde 2010, avanços científicos e tecnológicos, e referências regulatórias internacionais. Empresas, associações e entidades científicas podem enviar sugestões pelo formulário no site da Anvisa. Essa etapa é preliminar e complementa etapas regulatórias previstas. Farmacêutico, Biológicos, Biotech

ANVISA



>> Notícia: Anvisa e Dinavisa (Paraguai) assinam cooperação. Anvisa e Dinavisa (agência sanitária do Paraguai) assinaram um memorando de cooperação, válido por cinco anos e renovável automaticamente, para fortalecer ações de fiscalização e controle sanitário entre os dois países. O acordo cobre intercâmbio de informações, com foco em combate à falsificação. Institui mecanismos de confiança regulatória. Farmacêutico, Biológicos, Dispositivos médicos, Cosméticos, Higiene pessoal

ANVISA



>> Notícia: Padronização de Códigos e Procedimentos para Inclusão em Cosméticos A Anvisa criou códigos de assunto e padronizou procedimentos para solicitações de inclusão de novas substâncias, novas funções, novas embalagens e novas formas físicas em cosméticos, higiene pessoal e perfumes, vigentes a partir de 1º de setembro de 2026. O código único anterior será desativado. Novos formulários padronizados estão disponíveis no site. Cosméticos / Higiene pessoal

ANVISA



>> RDC ANVISA nº 1.038/2026, publicada em 25/08/2026 e vigente em 22/01/2027. Estabelece novo regulamento consolidado de segurança sanitária em aeroportos e aeronaves. Aplica-se a administradoras aeroportuárias, empresas aéreas regulares e não regulares, e prestadores de serviços terceirizados. Exige implementação de Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) para aeroportos classes III/IV e designados, obriga planos específicos, estabelece padrões para alimentos a bordo, higiene aeronaves, dejetos, primeiros socorros. Prazo: 24 meses para implementação SGQ completo (12 meses para gestão documental/treinamento). Revoga RDC nº 2/2003. Serviços de saúde, Alimentos e bebidas, Transporte aeroportuário

Ministério da Saúde



>> Portaria Conjunto SCTIE/SAES/MS nº 3/2026, publicada e vigente desde 06/08/2026. Portaria regulamenta sistemática de negociação nacional para aquisição centralizada de medicamentos oncológicos (AF-Onco), estabelecendo programação entre Unacon/Cacon, municípios, estados, DF e MS com ARP nacionais e financiamento 100% federal. Define reembolso trimestral conforme consumo real, regras de aquisição excepcional, monitoramento de superestimativa e estoque estratégico. Farmacêutico, biológicos, Serviços de saúde

Ministério da Saúde



>> Portaria GM/MS nº 12.087/2026, publicada e vigente desde 11/08/2026. Institui Câmara Técnica de Equipamentos Médicos do SUS e estabelece diretrizes para Plano de Investimentos em Equipamentos Médicos 2026-2031. O Plano observará dimensões assistencial, tecnológica, eficiência logística-econômica e soberania tecnológica-produtiva, com ênfase em fortalecimento do CEIS e produção local. Investimentos 2026-2031 com foco em soberania tecnológica e produção local. Altera critérios de aquisição pública de equipamentos médicos. Plano a ser publicado em 180 dias. Dispositivos médicos, Produtos para saúde, Serviços de saúde, Hospitais

Câmara dos Deputados



>> Notícia: Comissão aprova regras para troca entre medicamentos biológicos e biossimilares. A Comissão de Saúde da Câmara aprova substitutivo ao PL nº 5415/2019 autorizando a intercambialidade entre medicamentos biológicos e biossimilares com critérios técnicos, acompanhamento clínico, rastreabilidade e farmacovigilância. Abrange rede pública, saúde complementar e aquisição direta. Garante consulta ao médico antes da troca (até 10 dias); médico pode recusar, justificando. Altera Lei nº 6.360/1976 alinhando legislação ao posicionamento Anvisa de junho/2026. Necessita aprovação na Câmara e Senado. Farmacêutico, Biológicos, Serviços de saúde, Saúde complementar

CFM



>> Resolução CFM nº 2.463/2026, publicada em 30/07/2026 e vigente em 28/10/2026. Resolução CFM nº 2.463/2026 amplia obrigações de declaração de conflito de interesse, estendendo-as a sociedades de especialidade, associações e entidades médicas. Exige declaração sempre que o médico ou entidade participar da produção de conteúdo técnico com repercussão clínica (guias, diretrizes, eventos, publicações). Qualquer vínculo com a indústria nos 12 meses anteriores aciona o dever. Serviços de saúde; Indústria farmacêutica e de dispositivos médicos que mantém parcerias

CFM



>> Notícia: Justiça Federal suspende resolução que autorizava dentistas a realizar sedação profunda. Justiça Federal proibiu realização de sedação profunda por dentistas, suspendendo dispositivos da Resolução nº 295/2026 do CFO que autorizava cirurgiões-dentistas a executar esse procedimento. Reconheceu que sedação profunda é ato privativo do médico conforme Lei nº 12.842/2013. CFO proibido de conceder Habilitação Avançada para sedação profunda, registrar cursos e deve comunicar suspensão a todos os dentistas. Cirurgiões-dentistas, Conselhos profissionais de saúde, Serviços de saúde e clínicas odontológicas

CFM



>> Resolução CFM nº 2.467/2026, publicada em 13/08/2026. Reformula direção técnica médica em unidades privadas de perícia, auditoria, saúde do trabalhador, medicina do tráfego, transfusão e análises clínicas. Estabelece limite de 10 unidades por diretor técnico e máximo de 30 médicos no conjunto. Exige título de especialista, supervisão presencial mínima mensal e supervisão híbrida semanal com registro em ata. Vigente em 90 dias. Serviços de saúde, Hospitais, Clínicas, Diagnóstico, Medicina laboratorial, Saúde ocupacional, Bancos de Sangue e Unidades Transfusionais

CFM



>> Notícia: TRF-1 anula resolução que autorizava dentistas a realizar harmonização orofacial Conflito judicial sobre Harmonização Orofacial como especialidade odontológica: apelação do TRF1, por maioria, anulou a resolução, reconhecendo ilegalidade e reafirmando privatividade de procedimentos invasivos estéticos a médicos; CFO discordou e anuncia contestação com recursos cabíveis. Decisão não é proibição automática — efeitos práticos dependem de resolução definitiva. Serviços de saúde, Clínicas odontológicas, Estética, Harmonização facial

CFM



>> Notícia: Regras sobre uso da IA na medicina entram em vigor hoje, 26 de agosto. Entra em vigor hoje, 26/08/2026, a Resolução CFM nº 2.454/2026 que regulamenta o uso de inteligência artificial na medicina. IA funciona como ferramenta de apoio, nunca substitui decisão médica. Médicos podem recusar sistemas sem validação científica e não são obrigados a seguir recomendações. Pacientes devem ser informados e podem recusar. Médicos devem registrar uso de IA no prontuário e permanecem responsáveis. Instituições devem avaliar risco das tecnologias e criar Comissão de IA. Regras aplicam-se a sistemas já em uso. Serviços de saúde, Healthtech, Saúde digital

CFF



>> Resolução CFF nº 07/2026, publicada e vigente desde 14/08/2026. Disciplina atuação do farmacêutico como responsável técnico no cultivo, produção, colheita, beneficiamento primário e sistema de qualidade de Cannabis para fins medicinais e farmacêuticos. Reconhece cultivo como etapa farmacêutica com impacto na identidade botânica, estabilidade genética e rastreabilidade do material. Alinha-se às RDCs ANVISA nº 1.012 a 1.015/2026. Farmacêutico, biológicos; Pesquisa clínica e biotech

CFF



>> Resolução CFF nº 9/2026, publicada e vigente desde 14/08/2026. Altera Resolução CFF nº 730/2022 ampliando atribuições do farmacêutico em serviços de saúde, introduzindo figura do “farmacêutico navegador” com competências em conciliação de medicamentos, telessaúde, navegação do cuidado e coordenação clínica na RAS. Alinha-se à Portaria GM/MS nº 9.262/2025. Serviços de saúde, Hospitais, Clínicas, Healthtech, Saúde digital, Diagnóstico, Medicina laboratorial

CFF



>> Resolução nº 14/2026, publicada e vigente desde 28/08/2026 Regula a atuação do farmacêutico em centros de pesquisa clínica. Define atribuições em conformidade regulatória (cumprimento de legislação sanitária, transporte, armazenamento, manipulação, dispensação e descarte de medicamentos e produtos sob investigação), operacional (supervisão de instalações, rastreabilidade, elaboração de procedimentos operacionais, treinamento de equipe, monitoramento de cronogramas), e participante (orientação a participantes sobre posologia e adesão). Atividades com medicamento experimental, placebo ou comparador ativo são privativas do farmacêutico. Revoga Resolução CFF nº 509/2009. Pesquisa clínica, CRO, Farmacêutico, Biológicos